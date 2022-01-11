Стало известно, насколько подорожает тепло в трех крупнейших городах Алтайского края в 2022 году

Тепловая энергия в Барнауле, Бийске и Рубцовске в 2022 году вновь подорожает. Но, как обычно, только с 1 июля — в первом полугодии изменений не ожидается. Altapress.ru стали известны и предельные, максимально возможные цены, установленные решениями управления Алтайского края по тарифам, и фактические, по которым будем платить: они меньше предельных.

Барнаул

С 1 июля предельная цена тепловой энергии для тех, кто получает ее от «Барнаульской генерации» (а это подавляющее большинство барнаульцев), может возрасти до 2552,81 рублей за гигакалорию, такое решение предусмотрено решением краевого управления по тарифам № 286 от 15 ноября 2021 года.

Однако по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения рост будет намного меньше: цена тепловой энергии возрастет с 2105,44 рубля (до 1 июля) за «гигу» до 2241,44 рублей (с 1 июля). Рост — + 6,46%.

Иначе говоря, счет потребителям «Барнаульской генерации» во втором полугодии будет выставляться, исходя из цены 2241,44 рублей.

Об этом altapress.ru рассказали в алтайском филиале «Сибирской генерирующей компании».

Цена тепловой энергии в Барнауле , Бийске и Рубцовске в 2022 году. СГК.

Рубцовск

В Рубцовске с 1 июля предельная цена, утвержденная тарифным ведомством прошлогодним решением № 288, составит 2600,38 рублей («Южная тепловая станция»).

Фактически, по соглашению с местной властью, в первом полугодии «гига» будет стоить 2 266,43 рублей, во втором — 2 364,43. Увеличение с 1 июля — на 4,3%.

Бийск

В Бийске управление по тарифам утвердило предельную цену для потребителей «Бийскэнерго» с 1 июля в размере 2248,58 рублей (решение ведомства за № 290 от 15 ноября 2021 года).

Но по факту, по соглашению с властями, гигакалория будет стоить в первом полугодии 1 846,92 рублей, во втором — 1 982,11 рублей. Рост с 1 июля +7,3%.

Берегите тепло. Михаил Хаустов

Предельный индекс

В Барнауле совокупный платеж жителей за все коммунальные услуги в 2022 году не может вырасти более чем на 6,7%. В Бийске — не более чем на 6,4%, в Рубцовске — на 5%. Это установлено указом губернатора № 203 от 15 декабря 2021 года.

В остальных городах и селах края максимально возможный рост общего платежа за коммуналку — 6,2%.

В случае, если совокупный платеж в каком-либо муниципалитете превысит эту планку, местная власть вправе ввести компенсацию из бюджета. Сумма должна покрыть разницу между ростом платежа и предельным индексом.

Ранее altapress.ru сообщал, что с 1 июля сжиженный газ в Алтайском крае, поставляемый компанией «Алтайкрайгазсервис», подорожает на 4,2−4,44%, электроэнергия — на 3,8−4% для разных категорий потребителей.