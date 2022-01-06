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Потребитель

В 2022 году сжиженный газ в Алтайском крае вновь подорожает

Краевое управление по тарифам опубликовало новые предельные розничные цены на сжиженный газ для населения Алтайского края, реализуемый «Алтайкрайгазсервисом». Это цены на газ для бытовых нужд. Как ранее сообщили в тарифном ведомстве, установлены цены как без учета доставки, так и с учетом доставки.

Сжиженный газ.
Сжиженный газ.
rst.75.ru.

Цены на газ, как обычно в коммунальной отрасли, повысятся с 1 июля 2022 года.

Цены на сжиженный газ для населения в Алтайском крае. Источник: управления АК по госрегулированию цен и тарифов.
Цены на сжиженный газ для населения в Алтайском крае. Источник: управления АК по госрегулированию цен и тарифов.
Altapress.ru

*Реализация производится с газонаполнительных станций.

Напомним, в 2021 году жители края неоднократно жаловались, что сжиженный газ резко подорожал. Власти объясняли — все дело в доставке: ее стоимость газовики определяли сами. В дальнейшем ФАС России подписала приказ, утвердивший госрегулирование розничной цены сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя.

Ранее altapress.ru рассказывал, что цены на сжиженный газ в Алтайском крае снизили после вмешательства антимонопольной службы. ​

«Алтайкрайгазсервис» признали виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на доставку газа. Размер платы за доставку тогда не регулировался государством — поставщик устанавливал ее сам. Новая цена на сжиженный газ в баллонах составила 48,67 рублей за кг с НДС (или 438,03 рублей за баллон 9 кг). Решение вступило в силу в августе.

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