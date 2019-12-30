Сертификат на 200 литров бензина и отдых по-сибирски: АЗС «Лукойл» разыгрывает призы

О чём вы мечтаете? Много путешествовать, отправиться отдохнуть за город всей семьёй или устроить романтические выходные с любимым человеком? В новом году есть возможность исполнить все мечты! И не стоит ждать лета, зима — прекрасное время для совместного отдыха.

В Шерегеш, например, едут не только ради горнолыжного спорта. Покрытые белоснежным покрывалом вершины, гордые ели, кристально чистый воздух. Горная Шория — это сказка с особым колоритом. Смотришь на величавую гору Мустаг и бытовые мелочи и проблемы улетают куда-то очень далеко. Про этого великана существует даже прекрасная легенда:

«Жила в древние времена гордая красавица Ак Пурбу. В нее влюбились два богатыря, которым не было равных по силе. Не могла красавица выбрать, кому отдать своё сердце. Тогда решили силачи биться насмерть, чтобы в сражении определить, с кем будет Ак Пурбу. Взяли они огромные каменные глыбы и устроили бой. Равными оказались силы. Оба рухнули замертво и окаменели. А гордая Ак Пурбу осталась навеки в одиночестве. Укрыла она богатырей белым саваном: так и образовалась гора Мустаг».

Величав и древний Салаирский кряж. Он по праву притягивает любителей зимнего отдыха. Дурманящий запах хвойного леса, семейные прогулки по парку дикой природы — эко-комплекс «Танай» дарит те впечатления, которые так необходимы, чтобы набраться сил на весь предстоящий год.

Удивительно, но морозы и снег стали источником силы для сибиряков. Достаточно немного отъехать от центра Барнаула, чтобы насладиться зимними радостями в парк-отеле «Чайка». Семейная прогулка, гонки на снегоходах, а потом посиделки с горячим чаем.

Отдых по-сибирски. Фото предоставлено АЗС «Лукойл»

Воплощать мечты и отдыхать легче с АЗС «Лукойл». Участвуйте в акции «Отдохни по-сибирски с Лукойл». С 16 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года заправляйтесь на АЗС «Лукойл» не менее чем на 25 литров в одном чеке, регистрируйте чеки на сайте kds-ganp.ru/promo и выигрывайте призы.

Вы можете стать обладателем сертификата на отдых в гостиничном комплексе «Губернский» в Шерегеше, парк-отеле «Чайка» или эко-комплексе «Танай», 200 или 50 литров бензина, сертификата на комбо-обед в ресторане Макдоналдс, сертификата на обслуживание автомобиля в Автосервисе AvtoFormula и других призов.

Участвовать в акции могут только обладатели бонусной карты АЗС «Лукойл». Оформить карту бесплатно можно на промо-странице сайта компании.

Источник: АЗС «Лукойл»

Розыгрыши будут проходить каждые две недели: 30 декабря, 13 и 27 января, 10 и 24 февраля. По десять победителей каждый раз назовёт генератор случайных чисел.

Если удача улыбнётся вам, ждите звонка от сотрудников АЗС «Лукойл». Кроме того, результаты будут публиковаться на сайте kds-ganp.ru акции и в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм

Пусть эта зима подарит вам незабываемые эмоции!