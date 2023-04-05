Сервер для 1С: виртуальный или выделенный

Платформа 1С заслуженно считается самым удобным и наиболее функциональным решением, используемым компаниями и предприятиями как на просторах Российской Федерации, так и за ее пределами. Благодаря этой системе есть возможность решать множество текущих задач, автоматизировать рутинные процессы, вести учет и подавать отчетность в вышестоящие организации.

Программа имеет массу конфигураций, настроек и баз данных. В связи с этим перед бизнесом становится задача подбора оптимального сервера для размещения платформы. Максимальной популярностью среди компаний и предприятий разного масштаба пользуется услуга аренды мощностей в надежном дата-центре хостинг-провайдера. В большинстве случаев выбор стоит между выделенным и виртуальным сервером. Рассмотрим особенности и специфику каждого из видов, их преимущества и недостатки для определения идеального варианта в каждом конкретном случае.

Что такое виртуальный сервер?

Сокращенно такая услуга носит название VPS. Она представляет собой физическое железо, мощности которого разделены между несколькими виртуальными машинами путем программной или аппаратной виртуализации. Каждое из полученных пространств функционирует в качестве отдельного устройства. В распоряжении пользователя:

собственная операционная система;

необходимый объем ресурсов;

настройки;

доступ к интернету.

Каждый сервер может быть настроен индивидуально под конкретные потребности клиента. Пользователь получает доступ к арендованному пространство с любого места и гаджета с подключенным интернетом. Арендовать виртуальный сервер 1С можно с помесячной оплатой. Такое решение не требует покупки оборудования, его последующего обслуживания, ремонта или модернизации. Все эти задачи ложатся на плечи компании-провайдера.

Этот вариант услуг предоставляет пользователям гибкость и экономию. VPS доступнее своих аналогов, и могут быть легко настроены и масштабированы. Однако они могут быть более медленными, и обычно имеют меньший уровень безопасности, поскольку ресурсы железа используются несколькими клиентами.

Выделенный сервер — особенности и нюансы

Dedicated server — это физическая машина, которая дается в аренду клиенту хостинг-провайдером. Такой сервер предоставляется исключительно одному пользователю. Это означает, что все ресурсы на сервере находятся в распоряжении этого клиента:

процессор;

оперативная память;

жесткий диск;

сетевые ресурсы.

Такой вариант предоставляет более высокую производительность и большую гибкость, чем другие виды хостинга. Это связано с тем, что клиент может настроить сервер в соответствии со своими потребностями. Кроме того, выделенный сервер обычно имеет более высокую степень безопасности, чем виртуальные, поскольку доступ к серверу может получить только клиент, который его арендует.

Однако стоит отметить более высокую стоимость аренды выделенных серверов, по сравнению с виртуальными. Кроме того, пользователям необходимо больше знаний и опыта для настройки и управления физической машиной.

Что выбрать для 1С?

При организации работы с продуктами компании 1С в компании или на предприятии важно учитывать масштабы деятельности, потребности конкретного бизнеса, объемы данных и количество сотрудников, работающих с платформой. Среди советов специалистов:

Выделенные серверы обычно используются для масштабных проектов , где требуется высокая производительность и безопасность , например , для крупных онлайн-магазинов , промышленных предприятий , сельского хозяйства , медицинских учреждений или банковских систем.

где требуется высокая производительность и безопасность например для крупных онлайн-магазинов промышленных предприятий сельского хозяйства медицинских учреждений или банковских систем. Виртуальные серверы часто используются для небольших и средних проектов , предприятий из числа малого бизнеса и самозанятых бухгалтеров.

Решить все вопросы 1С-направления под ключ можно с помощью услуг компании IT-Lite. Специалисты располагают всеми необходимыми знаниями и ресурсами для внедрения системы и ее сопровождения, перехода между разными версиями и аудита производительности. С профессиональной помощью можно всегда быть уверенным в безупречной организации работы платформы и ее конфигураций в рамках конкретного предприятия.

4CQwVszH9pSZqkgEhnA