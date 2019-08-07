Сезонные ягоды и фрукты: кому нельзя есть и почему

Для многих ягод и фруктов сезон уже наступил. В самом разгаре — сбор урожая и продажи абрикосов, смородины, вишни. В их пользе и возможном вреде разбирался altapress.ru.

Польза и вред абрикосов

Главные витамины абрикосов — А и С. Также в этих фруктах содержатся калий, йод, железо и магний, бета-каротин.

Поедая абрикосы, можно укрепить иммунную и сердечно-сосудистую системы. К тому же этот фрукт хорош для зрения, улучшает работу почек и желудка. Его полезно употреблять при мочекаменной болезни и нефритах.

В составе абрикосов — достаточно клетчатки, которая регулирует всасывание в кровь холестерина. И это далеко не все, чем абрикосы могут порадовать наш организм.

Этот фрукт не слишком калорийный: на 100 граммов продукта — всего 44 ккал, пишет Healthline.com.

Абрикосы. Фрукты СС0

Сами по себе фрукты не несут вреда, однако негативные их влияния могут проявиться, если абрикосами злоупотреблять.

Врачи советуют не налегать на них людям с повышенной кислотностью желудочного сока — это может привести к изжоге. Также плоды повышают сахар, а значит не рекомендуются диабетикам.

Очень осторожными в употреблении нужно быть беременным, так как абрикосы влияют на сердечную активность и могут навредить ребенку.

Слабое пищеварение — еще один способ задуматься о необходимости их употребления.

Польза и вред черной смородины

В этой ягоде в большом количестве содержится витамин С, больше разве что в шиповнике. Суточную норму можно восполнить 20-ю ягодами.

Смородина расширяет сосуды и очищает кровь. Ягода имеет мочегонное и противовоспалительное свойства.

В ней также содержатся витамины Е, К, В, РР, железо, цинк, калий, натрий, бета-каротин, кальций, фосфор, магний, пектины, органические кислоты, флавоноиды и фитонциды. И это далеко не весь список.

Ягода. Черная смородина СС0

Сама ягода полезна при диабете. Ее листья — при ангине, гриппе, гастрите и других заболеваниях. Для того чтобы прочувствовать их пользу на себе, достаточно заварить чай из смородиновых листьев.

В 100 граммах ягоды 56 калорий и достаточно много клетчатки, которая способствует быстрому насыщению.

Тем, кто имеет склонность к тромбообразованию, о ягоде лучше забыть — в ней содержится витамин К. Также не стоит употреблять смородину тем, кто пережил инсульт или инфаркт, сообщает Webmd.com.

Ягода повышает кислотность, поэтому тем, кто и без того имеет проблемы с желудком, лучше остерегаться.

Маленьким детям не стоит давать неразбавленный смородиновый сок. Это может привести к аллергической реакции.

Польза и вред вишни

В этой ягоде содержится очень много витаминов: А, В, С, Е, РР и Н. Также фолиевая и пантотеновая кислоты. Макро и микроэлементы, например, йод и магний, калий, кальций, фосфор и железо.

В 100 граммах вишни 52 калории. Не так уж много для того количество пользы, которую она приносит. А именно: нормализует свертываемость крови и артериальное давление, укрепляет стенки сосудов, пишет американский химик Келли Даршан.

Вишня СС0

Вишня и ее отвары помогают справиться с болью в суставах. Также вишня восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта и даже нервной системы.

Несмотря на большое количество плюсов употребления ягоды, ее можно есть не всем. Воздержаться стоит тем, у кого есть повышенная кислотность и заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно если это язва. Не показана вишня и диабетикам.