Сезонные ягоды и фрукты: кому нельзя есть и почему

Польза и вред абрикосов
Главные витамины абрикосов — А и С. Также в этих фруктах содержатся калий, йод, железо и магний, бета-каротин.
Поедая абрикосы, можно укрепить иммунную и сердечно-сосудистую системы. К тому же этот фрукт хорош для зрения, улучшает работу почек и желудка. Его полезно употреблять при мочекаменной болезни и нефритах.
В составе абрикосов — достаточно клетчатки, которая регулирует всасывание в кровь холестерина. И это далеко не все, чем абрикосы могут порадовать наш организм.
Этот фрукт не слишком калорийный: на 100 граммов продукта — всего 44 ккал, пишет Healthline.com.
Сами по себе фрукты не несут вреда, однако негативные их влияния могут проявиться, если абрикосами злоупотреблять.
Врачи советуют не налегать на них людям с повышенной кислотностью желудочного сока — это может привести к изжоге. Также плоды повышают сахар, а значит не рекомендуются диабетикам.
Очень осторожными в употреблении нужно быть беременным, так как абрикосы влияют на сердечную активность и могут навредить ребенку.
Слабое пищеварение — еще один способ задуматься о необходимости их употребления.
Польза и вред черной смородины
В этой ягоде в большом количестве содержится витамин С, больше разве что в шиповнике. Суточную норму можно восполнить 20-ю ягодами.
Смородина расширяет сосуды и очищает кровь. Ягода имеет мочегонное и противовоспалительное свойства.
В ней также содержатся витамины Е, К, В, РР, железо, цинк, калий, натрий, бета-каротин, кальций, фосфор, магний, пектины, органические кислоты, флавоноиды и фитонциды. И это далеко не весь список.
Сама ягода полезна при диабете. Ее листья — при ангине, гриппе, гастрите и других заболеваниях. Для того чтобы прочувствовать их пользу на себе, достаточно заварить чай из смородиновых листьев.
В 100 граммах ягоды 56 калорий и достаточно много клетчатки, которая способствует быстрому насыщению.
Тем, кто имеет склонность к тромбообразованию, о ягоде лучше забыть — в ней содержится витамин К. Также не стоит употреблять смородину тем, кто пережил инсульт или инфаркт, сообщает Webmd.com.
Ягода повышает кислотность, поэтому тем, кто и без того имеет проблемы с желудком, лучше остерегаться.
Маленьким детям не стоит давать неразбавленный смородиновый сок. Это может привести к аллергической реакции.
Польза и вред вишни
В этой ягоде содержится очень много витаминов: А, В, С, Е, РР и Н. Также фолиевая и пантотеновая кислоты. Макро и микроэлементы, например, йод и магний, калий, кальций, фосфор и железо.
В 100 граммах вишни 52 калории. Не так уж много для того количество пользы, которую она приносит. А именно: нормализует свертываемость крови и артериальное давление, укрепляет стенки сосудов, пишет американский химик Келли Даршан.
Вишня и ее отвары помогают справиться с болью в суставах. Также вишня восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта и даже нервной системы.
Несмотря на большое количество плюсов употребления ягоды, ее можно есть не всем. Воздержаться стоит тем, у кого есть повышенная кислотность и заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно если это язва. Не показана вишня и диабетикам.