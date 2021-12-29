СГК отчиталась, как тратит деньги потребителей и какие проекты реализует на Алтае в 2022 году

«У нас нет задачи нажечь много угля и нагреть тепловую сеть так, чтобы кому-то было некомфортно. Главное для нас — максимально эффективно сработать и обеспечить город теплом», — так обозначил принципы работы компании директор алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игорь Лузанов на встрече с журналистами. Вместе с Александром Гроссом, директором «Барнаульской теплосетевой компании», он рассказал, как компания решала эти задачи в Алтайском крае в 2021 году и что планирует сделать в 2022-м.

О вложениях в теплоэнергетику края

«На территории края мы вложили 3,9 млрд рублей по всем программам. Это почти на 21% больше, чем в 2020 году», — рассказал Игорь Лузанов.

На что направили средства? На ремонт всего основного и вспомогательного оборудования: «Если оборудование вовремя ремонтировать и менять, оно служит дольше и дает меньше потерь», — объяснил энергетик.

Но главные вложения 2021 года — в тепловые сети: в трех городах поменяли почти 50 км трубопроводов. Из них 29 км — в Барнауле, 16 — в Бийске и еще 4 — в Рубцовске.

Сети должны перестать быть слабым звеном системы теплоснабжения — на это, собственно, и направлены концессионные соглашения, заключенные СГК с муниципальными и региональными властями. В 2021 году их стало три: к Рубцовску и Барнаулу добавился Бийск.

Между тем, в 2022 году вложения СГК в крае планируется увеличить еще на 14% - они, согласно планам, достигнут 4,2 млрд рублей.

«В Барнауле мы планируем переложить 32 километра тепловых сетей и реконструировать 23 центральных тепловых пункта. В Рубцовске переложим 4 километра. А в Бийске основная задача — перенос под землю тех теплосетей, которые сегодня проходят над землей», — объяснил Лузанов.

Игорь Лузанов. Фото Дмитрия Лямзина.

О подключении новых потребителей

По словам энергетика, введение ценовых зон стимулирует активнее работать с застройщиками и подключать новые объекты. Так, в Барнауле в 2021 году подключили 30 недавно построенных высоток, проложив к ним дополнительно 10 км труб.

«Мы подключили ЖК „Норд“, ЖК „Лапландия“, ЖК „Мичурин парк“, ЖК „Ютссон“, квартал-2032 и ряд точечных объектов, это без малого дополнительно 50 гигакалорий. Правда, потребление тепловой энергии возросло не столь значительно. Мы это объясняем общим повышением эффективности теплоснабжения и более теплой, по сравнению с прошлым годом, погодой», — сказал Игорь Лузанов.

О летних отключениях горячей воды

В 2021 году теплоэнергетики изменили схему гидравлических испытаний в зоне действия ТЭЦ-3. «Мы стали отключать подачу теплоносителя помагистрально. И это позволило резко сократить сроки ограничения горячей воды по контуру ТЭЦ-3: с 22 дней до 14, а где-то и до 8−10 дней», — рассказал Игорь Лузанов.

Сокращение сроков отключений ждет и потребителей ТЭЦ-2. «В ходе летних гидравлических испытаний в 2022 году мы рассчитываем сократить сроки ограничения по контуру ТЭЦ-2 до уровня ТЭЦ-3 2021 года», — добавил Александр Гросс.

При этом в ряде микрорайонов ограничения горячей воды повторялись и после завершения опрессовки. Игорь Лузанов объяснил это так: «Причина — в том, что параллельно происходила перекладка сетей по концессионному соглашению. В дальнейшем такого не будет».

Александр Гросс , Игорь Лузанов на встрече с журналистами. Фото Дмитрия Лямзина.

О городских котельных

Курс на замещение котельных и перевод потребителей на отопление от ТЭЦ энергетики из СГК взяли давно. «Это более эффективно и экологично — котельные не имеют качественных очистных сооружений, а их выбросы сосредотачиваются в приземном слое воздуха», — объяснил Лузанов.

Однако судьбу каждой котельной все же определяет экономика. «Все считается и зависит от эффективности. Если котельная далеко, потребление низкое, затраты на ее присоединение не эффективны», — продолжает энергетик.

К примеру, в этом году на мощности ТЭЦ-3 перевели потребителей котельных на Никитина, 22 и исправительной колонии № 3 в поселке Куета, расположенном рядом с ТЭЦ-3 — здесь прокладку трубопроводов оценили как целесообразную.

А вот котельные на улицах Анатолия и Коммунаров перевели на газ, источник в Гоньбе — реконструировали. «На трех котельных — в поселке Лесном, 11а и на ул. Тяпкина, 40 и Смородиновой, 18б — установили автоматизированную систему управления технологическим процессом. От этих теплоисточников отапливают 25 домов, где проживают 700 человек, школу, детсад и медучреждение», — рассказал Игорь Лузанов.

Об эффективности

Лузанов говорит, что главные задачи компании — надежное теплоснабжение и эффективная работа.

«Мы понимаем, что потребитель оценивает нас, положив руку на радиатор своей батареи. Если тепло — значит, СГК работает хорошо. Если холодно — плохо. Жарко — тоже мы виноваты. Есть энергокомпания, я ей плачу, значит, она и отвечает. Мы не перекладываем ответственность за тепло в доме на управляющие компании или кого-то еще, а решаем все проблемы вместе с УК и потребителями», — объясняет он.

Идею подключить к делу активных горожан СГК реализовала в проекте «Одень трубу» — сегодня каждый может сообщить в компании о «раздетой трубе» и сократить потери. А в итоге эффективность работы всей системы повышается.

«В этом году в программу „Одень трубу“ попал и Рубцовск — здесь мы изолировали 8 километров, в следующем году рассчитываем „одеть“ еще 17», — сообщил Игорь Лузанов.

«В Барнауле мы изолируем пять километров магистральных труб, на эти цели выделено более 50 млн рублей. Таких денег на изоляцию давно не выделяли, а в этом году выделили. Сокращение потерь мы там планируем достаточно серьезное», — добавил Александр Гросс.

Александр Гросс. Фото Дмитрия Лямзина.

О судьбе ТЭЦ-2

2021 год не обошелся без инцидента: весной на ТЭЦ-2 рухнула часть дымовой трубы и был поврежден конвейер топливоподачи. Работа станции полностью восстановлена.

Причем, как объяснил Игорь Лузанов, на это направили дополнительные средства. «Ни одно из подразделений не пострадало, были выделены дополнительные ресурсы», — сообщил он.

А вот будущее ТЭЦ-2 станет предметом тщательного изучения в ходе подготовки стратегии развития компании.

«Перед нами стоит задача — рассмотреть вопрос строительства на ТЭЦ-2 электрофильтров, это более эффективная система очистки выбросов, чем существующая. Кроме того, сейчас большая часть нагрузок подключается к ТЭЦ-3. Поэтому мы будем смотреть, что делать с ТЭЦ-2 с точки зрения экологии, ее загрузки или разгрузки. Вопрос, в каком направлении будет развиваться энергетика в Алтайском крае в следующие 5−10 лет, мы планируем изучить в 2022 году», — резюмировал Игорь Лузанов.

3 факта из жизни бийской теплоэнергетики

В 2021 году в алтайском филиале Сибирской генерирующей компании стартовал третий крупный проект, предусмотренный введением ценовых зон, — в Бийске.

В заречной части Бийска в 2021 году перевели на газ котельную № 30 — теперь это еще один современный теплоисточник города.

В 2022 году СГК намерена заключить в Бийске концессионное соглашение № 2 — на те тепловые сетей, которые не вошли в концессию № 1 из-за того, что не были зарегистрированы и поставлены на учет.