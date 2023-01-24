Школа скорочтения по методике Ш. Ахмадуллина приглашает детей в февральские группы

Родители дошколят осознали, что до школы ровно полгода, а ребенок не умеет читать, считать и писать.
Самое время для мотивации ребенка.
Тренинги школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина помогут успешно закончить не только третью четверть, но и с легкостью подойти к окончанию учебного года.
Наши специалисты с лёгкостью подготовят дошкольников к школе по всем направлениям: чтение, математика и письмо!
Направлений, по которым в школе осуществляется развитие детей от 4 до 17 лет, более пяти:
- чтение (научим ребенка не только быстро читать, но и эффективно воспринимать информацию);
- орфографическая зоркость (научим применять правила русского языка и выучим словарные слова);
- устный счет (объясним смысл арифметических действий, ускорим счёт в уме, выучим таблицу умножения);
- красивый почерк (научим красиво и быстро писать);
- память (научим удерживать информацию в долговременной памяти, готовиться к публичным выступлениям за 15 минут);
- логическое мышление (научим грамотно рассуждать, приводить аргументы, делать выводы).
Всего же обучающих программ — более пятнадцати. Как родителям понять, что подойдет именно их ребенку?
На обязательном предварительном тестировании педагог-тренер проведет диагностику, чтобы определить уровень развития ребенка, выявит слабые и сильные стороны и подберет наиболее актуальный курс/курсы. При формировании групп основополагающим критерием в школе скорочтения по методике Ш. Ахмадуллина, является не возраст ребенка, а качество сформированности тех или иных навыков и особенности развития психических процессов. Такой дифференцированный подход на этапе диагностики, а также малая численность учеников в группе (от двух до пяти человек) позволяет достигать отличных результатов всего за 10−12 занятий! То есть, закончить третью четверть с хорошими оценками вполне реально!
Как же быть семьям, чей день чрезмерно загружен? Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Ш. Ахмадуллина работает с 9.00 до 20.00. При формировании группы и составлении расписания специалисты школы учитывают реальные возможности и пожелания каждой семьи.
Запись на курсы:
- по телефону 57−16−06
- на сайте barnaul-1.turboread.ru
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Адреса:
- пр-т Комсомольский, 80В
- ул. Взлётная, 23
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