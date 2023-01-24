Школа скорочтения по методике Ш. Ахмадуллина приглашает детей в февральские группы

Школьники всех возрастов погружены в самую длинную и утомительную третью учебную четверть. Многие родители обеспокоены грядущими проверочными работами и экзаменами.

Родители дошколят осознали, что до школы ровно полгода, а ребенок не умеет читать, считать и писать.

Самое время для мотивации ребенка.

Тренинги школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина помогут успешно закончить не только третью четверть, но и с легкостью подойти к окончанию учебного года.

Наши специалисты с лёгкостью подготовят дошкольников к школе по всем направлениям: чтение, математика и письмо!

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина. Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Направлений, по которым в школе осуществляется развитие детей от 4 до 17 лет, более пяти:

чтение ( научим ребенка не только быстро читать , но и эффективно воспринимать информацию);

научим ребенка не только быстро читать но и эффективно воспринимать информацию); орфографическая зоркость ( научим применять правила русского языка и выучим словарные слова);

научим применять правила русского языка и выучим словарные слова); устный счет ( объясним смысл арифметических действий , ускорим счёт в уме , выучим таблицу умножения);

объясним смысл арифметических действий ускорим счёт в уме выучим таблицу умножения); красивый почерк ( научим красиво и быстро писать);

научим красиво и быстро писать); память ( научим удерживать информацию в долговременной памяти , готовиться к публичным выступлениям за 15 минут);

научим удерживать информацию в долговременной памяти готовиться к публичным выступлениям за 15 минут); логическое мышление ( научим грамотно рассуждать , приводить аргументы , делать выводы).

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина. Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Всего же обучающих программ — более пятнадцати. Как родителям понять, что подойдет именно их ребенку?

На обязательном предварительном тестировании педагог-тренер проведет диагностику, чтобы определить уровень развития ребенка, выявит слабые и сильные стороны и подберет наиболее актуальный курс/курсы. При формировании групп основополагающим критерием в школе скорочтения по методике Ш. Ахмадуллина, является не возраст ребенка, а качество сформированности тех или иных навыков и особенности развития психических процессов. Такой дифференцированный подход на этапе диагностики, а также малая численность учеников в группе (от двух до пяти человек) позволяет достигать отличных результатов всего за 10−12 занятий! То есть, закончить третью четверть с хорошими оценками вполне реально!

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина. Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Как же быть семьям, чей день чрезмерно загружен? Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Ш. Ахмадуллина работает с 9.00 до 20.00. При формировании группы и составлении расписания специалисты школы учитывают реальные возможности и пожелания каждой семьи.

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по телефону 57−16−06

на сайте barnaul-1.turboread.ru

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