18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Школьный выпускной стал обходиться в два раза дороже российским родителям

Российские родители стали тратить в полтора-два раза больше на выпускные своих детей. Об этом сообщает РБК.

Выпускной-2018 в Барнауле
Выпускной-2018 в Барнауле
Соцсети

Согласно опросу Superjob, в среднем по России на выпускной в девятом классе родители тратят 10,5 тыс. рублей.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге расходы еще выше - 12,5 тыс. и 11 тыс. рублей соответственно. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

Дороже всего обходятся выпускные в 11 классах. Средняя сумма по России составляет 16,5 тыс. рублей. В Москве и в Петербурге - 19 тыс. и 18 тыс. рублей соответственно. По сравнению с 2019 годом, расходы выросли в полтора раза.

Подорожали и выпускные наряды. Средняя цена праздничного наряда для выпускника - 13,5 тыс. рублей, для выпускницы — 13 тыс. рублей. В 11-м классе на сына и дочь тратят примерно одинаково - 17 тыс. и 16,5 тыс. рублей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость