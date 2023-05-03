3 мая
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Жизнь

Минпросвещения: Названы даты последних звонков и выпускных в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных. Об этом сообщает «Российская газета».

Выпускной-2018 в Барнауле
Выпускной-2018 в Барнауле
Соцсети

Рекомендуемые даты проведения последнего звонка — 22−23 мая, а выпускного — 23−24 июня. Праздники хотят проводить в один день по всей стране.

С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме.

Также Кравцов сообщил, что в Год педагога и наставника школьная выпускная кампания начнется с онлайн-эфира 20 мая. Подключиться к нему смогут все школы России.

Кроме того минпросвещения организует масштабную акцию «Марафон побед: спасибо, учитель!» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новую дату празднования Дня молодежи.

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