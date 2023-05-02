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Жизнь

Владимир Путин назначил новую дату празднования Дня молодежи

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании Дня молодежи в новую дату. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Танцы. Концерт. Молодежь.
Танцы. Концерт. Молодежь.
СС0

Согласно распоряжению президента, День молодежи в России будут отмечать в последнюю субботу июня. Так в 2023 году праздник отметят 24 июня.

Ранее, согласно распоряжению от 24 июня 1993 года, День молодежи отмечался 27 июня.

О переносе даты Владимира Путина попросили студенты, на встрече с президентом в инновационный научно-технологический центр МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Они заявили, что не всегда могут отметить праздник из-за сессии или работы.

Ранее глава России подписал указ об установлении в России 8 июля Дня семьи, любви и верности.

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