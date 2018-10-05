Сибирские ученые признали, что «Доширак» безвреден

Основной ингредиент «Доширака» — пшеничная мука. Пользы в ней мало, но и особой опасности она не несет.
Елена Семиченко,
доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ факультета химических технологий:
В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше выбирать цельнозерновую муку.
В смеси для бульона помимо крахмала, соли и пальмового масла (не очень полезно из-за насыщенных жиров), присутствует сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты, бензоат натрия). Однако что сорбиновая, что бензойная кислоты являются природными соединениями, которые, кстати, содержатся в плодах ягод. Обе кислоты в лапше выступают в роли консервантов.
Глутамат натрия в составе тоже не должен особо пугать. По сути, это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе гораздо больше, нежели в «Дошираке».
Изрядно пугает многих потребителей и слово «мальтодекстрин» в составе лапши. Оно представляет собой вещество, которое получают из кукурузного крахмала и используют для приготовления продуктов для детей и диетического питания.
«В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только „Дошираком“ нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров», — заключила Елена Семиченко.