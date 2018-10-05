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Сибирские ученые признали, что «Доширак» безвреден

Специалисты Сибирского госуниверситета науки и технологий им. Решетнева изучили состав популярной лапши «Доширак» и пришли к выводу, что продукт незаслуженно считают вредным для здоровья. По крайней мере, если его не употреблять постоянно, пишет «Российская газета».

Китайская лапша на вес.
Китайская лапша на вес.
открытые источники

Основной ингредиент «Доширака» — пшеничная мука. Пользы в ней мало, но и особой опасности она не несет.

Елена Семиченко,
доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ факультета химических технологий:

В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше выбирать цельнозерновую муку.

В смеси для бульона помимо крахмала, соли и пальмового масла (не очень полезно из-за насыщенных жиров), присутствует сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты, бензоат натрия). Однако что сорбиновая, что бензойная кислоты являются природными соединениями, которые, кстати, содержатся в плодах ягод. Обе кислоты в лапше выступают в роли консервантов.

Глутамат натрия в составе тоже не должен особо пугать. По сути, это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе гораздо больше, нежели в «Дошираке».

Изрядно пугает многих потребителей и слово «мальтодекстрин» в составе лапши. Оно представляет собой вещество, которое получают из кукурузного крахмала и используют для приготовления продуктов для детей и диетического питания.

«В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только „Дошираком“ нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров», — заключила Елена Семиченко.

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