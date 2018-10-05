Сибирские ученые признали, что «Доширак» безвреден

Специалисты Сибирского госуниверситета науки и технологий им. Решетнева изучили состав популярной лапши «Доширак» и пришли к выводу, что продукт незаслуженно считают вредным для здоровья. По крайней мере, если его не употреблять постоянно, пишет «Российская газета».