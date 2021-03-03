Сибиряк получил в супермаркете «омерзительный комплимент от шеф-пекаря»

Житель Кемеровской области пожаловался в соцсетях на хлеб, купленный в одном из магазинов, пишет « Сибдепо ».

Житель Анжеро-Судженска рассказал, что вместе с хлебом в подарок получил таракана.

«Купили хлеб. Обнаружили поджаристую корочку», — написал автор фотографий.

По его словам, хлеб он купил в сети продуктовых супермаркетов крупного алтайского ритейлера.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что информацию проверят специалисты.

«В Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области по данному факту обращение не поступало. Однако специалисты на основе полученных фотоматериалов после согласования с прокуратурой инициируют проверку», — сообщили изданию в ведомстве.

Ранее житель Барнаула купил хлеб «с льняными семечками, которые умеют передвигаться».