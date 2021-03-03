Сибиряк получил в супермаркете «омерзительный комплимент от шеф-пекаря»

Житель Анжеро-Судженска рассказал, что вместе с хлебом в подарок получил таракана.
«Купили хлеб. Обнаружили поджаристую корочку», — написал автор фотографий.
По его словам, хлеб он купил в сети продуктовых супермаркетов крупного алтайского ритейлера.
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что информацию проверят специалисты.
«В Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области по данному факту обращение не поступало. Однако специалисты на основе полученных фотоматериалов после согласования с прокуратурой инициируют проверку», — сообщили изданию в ведомстве.
Ранее житель Барнаула купил хлеб «с льняными семечками, которые умеют передвигаться».