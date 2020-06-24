Барнаулец купил хлеб «с льняными семечками, которые умеют передвигаться»

Молодой человек рассказал, что часто покупает этот хлеб. Однако на сей раз желание покушать перебило хотение устроить фотосессию булочке в нарезке.
В комментариях к фото отметили, что купить такой хлеб — это больше удача, чем закономерность.
«Скорее всего, очень плохая мука, из которой делали, ибо такие в муке живут», — подчеркнул один из подписчиков паблика.
В итоге мужчине посоветовали или печь хлеб самому, или отказаться от этого продукта — уж коли он такой придирчивый.
Напомним, ранее жительница Барнаула рассказала, как ее муж ел в кафе солянку с аппетитом, пока не нашел сантиметровый женский ноготь. Другая дама поведала историю про пирожок, от которого даже кот убежал.
Кстати, алтайские аграрии накануне заявили, что чихать хотели на коронавирус и пообещали не оставить регион без хлеба.