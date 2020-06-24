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24 июня
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Жизнь

Барнаулец купил хлеб «с льняными семечками, которые умеют передвигаться»

Житель столицы Алтайского края рассказал в паблике «Черный список Барнаул» про хлеб с сюрпризом.

Постная еда. Хлеб
Постная еда. Хлеб
СС0

Молодой человек рассказал, что часто покупает этот хлеб. Однако на сей раз желание покушать перебило хотение устроить фотосессию булочке в нарезке.

В комментариях к фото отметили, что купить такой хлеб — это больше удача, чем закономерность.

«Скорее всего, очень плохая мука, из которой делали, ибо такие в муке живут», — подчеркнул один из подписчиков паблика.

В итоге мужчине посоветовали или печь хлеб самому, или отказаться от этого продукта — уж коли он такой придирчивый.

Напомним, ранее жительница Барнаула рассказала, как ее муж ел в кафе солянку с аппетитом, пока не нашел сантиметровый женский ноготь. Другая дама поведала историю про пирожок, от которого даже кот убежал.

Кстати, алтайские аграрии накануне заявили, что чихать хотели на коронавирус и пообещали не оставить регион без хлеба.

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