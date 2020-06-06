Барнаулец ел в кафе солянку с аппетитом, пока не нашел сантиметровый женский ноготь

Женщина отметила, что они редко посещают места общепита, но в тот день «были сильно голодные».

От количества блюд в меню глаза разбежались: котлеты, салатики, супы, гарнир и даже десерты. Заказали много всего.

«Муж начал свой обед с солянки и ему попался женский ноготь сантиметра в полтора, причем с каким-то покрытием. Вы представляете? Ноготь женский! В солянке! Мы были в шоке. Когда потребовали вернуть деньги, девушка вернула сумму только этой „ногтевой солянки“», — рассказала жительница Барнаула.