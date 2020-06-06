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Жизнь

Барнаулец ел в кафе солянку с аппетитом, пока не нашел сантиметровый женский ноготь

Жительница Барнаула рассказала в паблике «Черный список Барнаул» о совместном с супругом походе в кафе.

Солянка.
Солянка.
buzzfeed.com

Женщина отметила, что они редко посещают места общепита, но в тот день «были сильно голодные».

От количества блюд в меню глаза разбежались: котлеты, салатики, супы, гарнир и даже десерты. Заказали много всего.

«Муж начал свой обед с солянки и ему попался женский ноготь сантиметра в полтора, причем с каким-то покрытием. Вы представляете? Ноготь женский! В солянке! Мы были в шоке. Когда потребовали вернуть деньги, девушка вернула сумму только этой „ногтевой солянки“», — рассказала жительница Барнаула.

Правда, после препирательства вернули всю сумму. Кстати, как отметила женщина, мужу поплохело. Видимо, от впечатлений.

Ранее жительница Барнаула рассказала про пирожок, от которого даже кот убежал.

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