Жительница Барнаула рассказала про пирожок, от которого даже кот убежал

Женщина рассказала, что пошла в магазин за продуктам и там она захотела какую-нибудь выпечку.
«Купила пирожок с картошкой, он запечатан, ничего не предвещало беды. Придя домой, развернула и что бы вы понимали даже кот убежал от стола из-за этой вони», — написала обладательница отпугивающего котов кушанья.
По ее словам, яство обошлось в 13 рублей. Из-за этих денег обратно в магазин женщина не пошла, чтобы учинить там разбирательства.
Впрочем, в соцсетях пожаловалась на то, что она часто сталкивается с просрочкой в магазинах — «будь то молочное или мучное, а про селедку я вообще молчу».
Напомним, ранее в Красноярске маленький ребенок съел испорченную сосиску в тесте и попал в больницу с «непонятным отравлением».