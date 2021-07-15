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Сибиряки разобрали деревянные туалеты на дрова и сожгли их в мангалах

Жители томского района Черемошники разобрали уличные деревянные туалеты на доски и сожгли их в мангалах и кострах. С тех пор они продолжают использовать ведра и выливают нечистоты в кусты.

Шашлык.
Шашлык.
СС0

По мнению Центра управления регионами (ЦУР), это стало одной из причин неприятного запаха в городе.

«Совместно с управляющей компанией мы предложили им за свой счет оборудовать здесь выгребную яму, закрыть ее решеткой, чтобы туда не кидали мусор. Стоимость выгребной ямы составляет около 50 тысяч рублей. Но собственники квартир в этих домах посчитали что им это не нужно, и продолжают пользоваться ведрами», — рассказал ТВ2 главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского района Георгий Кевролев.

Администрация засыпала опилками свалку, куда местные жители сливали мусор и отходы жизнедеятельности. Центральной канализации в этом районе нет, пишет Тайга.инфо. Часть жителей самостоятельно оборудовала для своих квартир септики, а на оставшиеся бюджетные средства построили новые уличные туалеты.

А в Камне-на-Оби жители многоквартирного дома по ул. Пушкина, 40 жалуются на невозможный запах из канализации. Точнее, все происходит потому, что система канализации в доме отсутствует.

«Насладиться» ароматами на пушкинскую улицу уже приезжали чиновники из самых разных кабинетов. В районном комитете по ЖКХ жильцам сообщили, что «подключение данного дома к городским сетям водоотведения невозможно».

Но это еще полбеды. Даже если бы такую систему подвели к дому, то канализации-то в нем нет.

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