Жители многоквартирного дома в одном из алтайских городов задыхаются от нечистот

В Камне-на-Оби жители многоквартирного дома по ул. Пушкина, 40 жалуются на невозможный запах из канализации. Точнее, все происходит потому, что система канализации в доме отсутствует, пишут «Каменские известия».

Издание подробно рассказывает о мытарствах местных жителей, которые уже неоднократно обращались в краевые и городские инстанции.

«По мнению жильцов, канализация в доме — не роскошь, а необходимость. Удобства сейчас представляют собой старый кирпичный туалет типа сортир с выгребной ямой, которую старательно заливают помоями и нечистотами обитатели всей окрестности. Яма давно мечтает об основательной чистке и дезинфекции, но, как утверждают жители дома по ул. Пушкина, 40, это технически трудновыполнимо», — рассказывает газета.

«Насладиться» ароматами на пушкинскую улицу уже приезжали чиновники из самых разных кабинетов. В районном комитете по ЖКХ жильцам сообщили, что «подключение данного дома к городским сетям водоотведения невозможно».

Но это еще полбеды. Даже если бы такую систему подвели к дому, то канализации-то в нем нет.

«Другой вопрос — как быть с канализационной системой в самом доме, которой нет в природе. По предварительным и примерным оценкам, сделанным пару лет назад, стоимость данных работ составляла порядка 1,7 млн. рублей. Это вопрос не только денег, но и имущественных отношений — в двух из шестнадцати квартирах граждане проживают по договору социального найма и обязаны согласовывать любое переоборудование с собственником. То есть, администрацией», — рассказывает издание.

Да и в целом состояние 58-летней двухэтажки такое ужасное, что она может не выдержать строительство канализационной системы и просто развалится.

В итоге представители городской комиссии посоветовали жильцам действовать следующим образом: