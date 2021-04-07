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Жизнь

Две псины на «квадрат». Сибирячка поселила в однокомнатной квартире более 50 собак

В Канске соседи более 10 лет жаловались на неприятный запах и постоянный шум из квартиры, где женщина держала более 50 собак, сообщает «Лимон ТВ».

Собаки в квартире. Красноярский край.
Собаки в квартире. Красноярский край.
кадр из видео. Лимон ТВ.

Большинство животных, по словам соседей, никогда не покидали пределы жилья — нужду справляли прямо в квартире.

«Собранные днем коробки бумажные затаскивает в квартиру, стелет на пол. Гадят на эти бумаги», — рассказал житель подъезда.

Жительница соседней квартиры, в которой буквально все пропахло собачьими экскрементами, рассказала, что жить практически уже невозможно.

Женщина расставила везде освежители воздуха, чтобы запах «помоев и мочи» разбавлял запах шоколада.

Сильнее всего не повезло жителям квартиры, расположенной под жильем с собаками — зловонные ручьи бежали с потолка.

«По ведру собирала. Это ужас. На кухне топило, но я быстро заделываю, чтобы не было видно», — рассказала женщина, указав на потолочную лампу, с которой накануне «капало прямо на пол».

Хозяйку собак накануне по решению суда отправили на принудительное лечение. Специальная служба забрала животных, которых оказалось более 50.

Квартиру обещали продезинфицировать. Однако жители опасаются, что после возвращения из лечебницы соседка возродит «королевство собак».

Ранее altapress.ru рассказал, как люди живут с десятками кошек и почему готовы тратить на них последние деньги.

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