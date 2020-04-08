Ученые и врачи сходятся в одном: хороший иммунитет дает отпор вирусу! Встречаясь с инфекцией, такой человек не заболевает либо болезнь протекает в мягкой форме. Одним из способов укрепить иммунитет является фитотерапия, в частности — прием растений-адаптогенов.

Коронавирус — сегодня самая актуальная тема. Ситуация с распространением этой инфекции в мире не радует. Вместе с тем уже сейчас наблюдается определенная тенденция: во-первых, не все люди, контактировавшие с инфицированными, заражаются. Во-вторых, у многих пациентов, имеющих диагноз «короновирус», вообще нет никаких проявлений заболевания. Получается, если бы они не попали в группу так называемых контактных, то вообще никогда не узнали бы о том, что вирус находится в их организме.

Сергей Валерьевич Корепанов,

кандидат медицинских наук , врач-онколог , фитотерапевт:

Принципиальное отличие фармакотерапии от фитотерапии заключается в том, что фармацевтические препараты целенаправленно воздействуют на определенный орган или систему, но часто имеют побочные эффекты — оказывают негативное влияние на другие органы. Растения действуют иначе: они регулируют работу систем организма, бережно способствуют укреплению иммунитета. При этом наблюдается другая тенденция: лечишь одно — становится лучше другим органам. В пище современного человека недостаточно действующих веществ, его организм работает с нагрузкой. Если ему дать полезные природные соединения, он гораздо легче справится с вирусами и другими болезнями. Особенно богаты природными соединениями растения-адаптогены. При разработке фитопрепаратов ТМ «Алфит» направленного действия мы обязательно включаем их в состав.

Алтайские растения-адаптогены , входящие в состав фитопродукции ТМ «Алфит», разработанной Сергеем Валерьевичем Корепановым

В настоящее время возникает вполне логичный вопрос: как приобрести такие нужные для иммунитета фитопрепараты, если режим самоизоляции продлен на неизвестный срок?

Фармацевтический завод «Гален», производящий фитопродукцию ТМ «Алфит», решил этот вопрос, начав беспрецедентную акцию: на этой неделе будет осуществляться бесплатная доставка иммунных фитопрепаратов ТМ «Алфит» до подъезда клиентов в Барнауле. Если человек живет в другом городе или районе края, можно заказать посылку, согласовав условия ее отправки.

Узнать подробнее можно по телефону (3852) 36−04−06. Звоните, и вам обязательно помогут найти оптимальный вариант. Будьте здоровы!

Кстати, если вы хотите задать вопрос лично Корепанову Сергею Валерьевичу, звоните (3852) 36−04−06! И мы пригласим вас на видеоконференцию, которая состоится на следующей неделе.

Фитоцентр «Алфит» г. Барнаул, Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43. Тел. +7 ( 385 2) 54−71−20.

385 2) 54−71−20. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ( пн-чт), с 9.00 до 17.00 ( пт), с 10.00 до 14.00 ( сб), вс — выходной. г. Барнаул, гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж. Тел. +7 ( 983) 103-61-47 .

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905) 983-97-42 Режим работы: пн-пт с 8.00 до 15.00 , сб , вс — выходной. г. Барнаул, гостиница «Колос», 1-й этаж, ул. Молодежная, 25. Тел. +7 ( 905) 983-97-35 .

. Режим работы: пн-чт с 9.00 до 16.30 , пт с 9.00 до 16.00 сб , вс — выходной.

Пусть фитотерапия поможет каждому защитить себя в период обострения эпидемий и весеннего авитаминоза! Будьте здоровы!

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Капсулы: «ИммуНорм», «ЛибидоБустер»

Бальзамы: «Гордость Алтая», Бальзам «Мужской»

Пакетированный чай: «Алфит-Спорт», «Энергия Алтая»

Красный корень ( копеечник) Брикеты: Алфит-8 противовоспалительный , кровоостанавливающий". «Алфит Актив-8 противовоспалительный , кровоостанавливающий», «Алфит-9 мастопатийный», «Алфит Актив-9 мастопатийный , „Панталфит-5 Премиум мастопатийный“, „Алфит -19 для мужчин“. „Алфит Актив-19 для мужчин“, „Алфит-20 для профилактики простатита“, „Алфит Актив-20 для профилактики простатита“, „Панталфит -9 Премиум для профилактики простатита“, „Гармония-3“, „Глюнорм“

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Фитоэкстракт: „Экстал-5 Мастопатийный“

Пакетированный чай: „Алфит-Спорт“, „Энергия Алтая“

Маралий корень ( левзея сафлоровидная) Брикеты: „Алфит-2 для улучшения зрения“, „Алфит Актив-2 для улучшения зрения“, „Алфит -19 для мужчин“, „Алфит-Актив -19 для мужчин“

Капсулы: „ИммуНорм“, „ЛибидоБустер“

Бальзам „Гордость Алтая“

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„Мишутка с облепихой“ Пакетированный чай: „Алфит школьный -10 для улучшения аппетита“

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Алфит Актив-3 печеночный“, Панталфит-6 Премиум печеночный», «Алфит-5 слабительный «Алфит Актив-5 слабительный», «Алфит-10 для профилактики сахарного диабета», «Алфит Актив-10 для профилактики сахарного диабета», «Панталфит-6 Премиум для профилактки сахарного диабета», «Алфит-14 желудочно-кишечный», «Алфит Актив-14 желудочно кишечный», «Панталфит-8 Премиум желудочно- кишечный», «Алфит -18 для профилактики тромбофлебита и варикозной болезни», «Алфит Актив-18 для профилактики тромбофлебита и варикозной болезни», «Алфит-28 дисбактериозный», «Алфит Актив -28 дисбактериозный», «Гармония-2» Капсулы: «Чага и рейши с корнем лопуха», «Кордицепс и чага», «Агарикус», фитоэкстракт «Экстал , бальзам «Гордость Алтая»

бальзам «Гордость Алтая» Пакетированный чай: «Целебная Чага Алтая с шиповником»

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