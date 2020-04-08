Сергей Валерьевич Корепанов,
кандидат медицинских наук, врач-онколог, фитотерапевт:
Принципиальное отличие фармакотерапии от фитотерапии заключается в том, что фармацевтические препараты целенаправленно воздействуют на определенный орган или систему, но часто имеют побочные эффекты — оказывают негативное влияние на другие органы. Растения действуют иначе: они регулируют работу систем организма, бережно способствуют укреплению иммунитета. При этом наблюдается другая тенденция: лечишь одно — становится лучше другим органам.
В пище современного человека недостаточно действующих веществ, его организм работает с нагрузкой. Если ему дать полезные природные соединения, он гораздо легче справится с вирусами и другими болезнями.
Особенно богаты природными соединениями растения-адаптогены. При разработке фитопрепаратов ТМ «Алфит» направленного действия мы обязательно включаем их в состав.
В настоящее время возникает вполне логичный вопрос: как приобрести такие нужные для иммунитета фитопрепараты, если режим самоизоляции продлен на неизвестный срок?
Фармацевтический завод «Гален», производящий фитопродукцию ТМ «Алфит», решил этот вопрос, начав беспрецедентную акцию: на этой неделе будет осуществляться бесплатная доставка иммунных фитопрепаратов ТМ «Алфит» до подъезда клиентов в Барнауле. Если человек живет в другом городе или районе края, можно заказать посылку, согласовав условия ее отправки.
Узнать подробнее можно по телефону (3852) 36−04−06. Звоните, и вам обязательно помогут найти оптимальный вариант. Будьте здоровы!
Кстати, если вы хотите задать вопрос лично Корепанову Сергею Валерьевичу, звоните (3852) 36−04−06! И мы пригласим вас на видеоконференцию, которая состоится на следующей неделе.
г. Барнаул, Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43.
- Тел. +7 (385 2) 54−71−20.
- Режим работы: с 9.00 до 18.00 (пн-чт), с 9.00 до 17.00 (пт), с 10.00 до 14.00 (сб), вс — выходной.
г. Барнаул, гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж.
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+7 (983) 103-61-47.
- Режим работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб, вс — выходной.
г. Барнаул, краевой онкологический диспансер «Надежда», 1 этаж, Змеиногорский тр., 110.
- Тел. +7 (905) 983-97-42
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г. Барнаул, гостиница «Колос», 1-й этаж, ул. Молодежная, 25.
- Тел.
+7 (905) 983-97-35.
- Режим работы: пн-чт с 9.00 до 16.30, пт с 9.00 до 16.00 сб, вс — выходной.
Пусть фитотерапия поможет каждому защитить себя в период обострения эпидемий и весеннего авитаминоза! Будьте здоровы!
- Брикеты: «Алфит-1 иммуномодулирующий», «Алфит Актив — 1 иммуномодулирующий», «Панталфит -1 Премиум иммуномодулирующий», «Алфит -19 для мужчин». «Алфит Актив — 19 для мужчин», «Алфит-20 для профилактики простатита», «Алфит Актив-20 для профилактики простатита», «Панталфит -9 Премиум для профилактики простатита», «Алфит-10 для профилактики сахарного диабета», «Алфит Актив-10 для профилактики сахарного диабета», «Панталфит -6 Премиум для профилактики сахарного диабета», «Глюнорм»,
- Капсулы: «ИммуНорм», «ЛибидоБустер»
- Бальзамы: «Гордость Алтая», Бальзам «Мужской»
- Пакетированный чай: «Алфит-Спорт», «Энергия Алтая»
- Брикеты: Алфит-8 противовоспалительный, кровоостанавливающий". «Алфит Актив-8 противовоспалительный, кровоостанавливающий», «Алфит-9 мастопатийный», «Алфит Актив-9 мастопатийный, „Панталфит-5 Премиум мастопатийный“, „Алфит -19 для мужчин“. „Алфит Актив-19 для мужчин“, „Алфит-20 для профилактики простатита“, „Алфит Актив-20 для профилактики простатита“, „Панталфит -9 Премиум для профилактики простатита“, „Гармония-3“, „Глюнорм“
- Капсулы: „МастоНорм“, „ГипотиреоНорм“
- Фитоэкстракт: „Экстал-5 Мастопатийный“
- Пакетированный чай: „Алфит-Спорт“, „Энергия Алтая“
- Брикеты: „Алфит-2 для улучшения зрения“, „Алфит Актив-2 для улучшения зрения“, „Алфит -19 для мужчин“, „Алфит-Актив -19 для мужчин“
- Капсулы: „ИммуНорм“, „ЛибидоБустер“
- Бальзам „Гордость Алтая“
- Брикеты: „Алфит-1 иммуномодулирующий“, „Алфит Актив — 1 иммуномодулирующий“, „Панталфит -1 Премиум иммуномодулирующий“, „Алфит-5 слабительный, „Алфит Актив-5 слабительный“, „Алфит-10 для профилактики сахарного диабета“, „Алфит Актив-10 для профилактики сахарного диабета“, „Панталфит -6 Премиум для профилактики сахарного
- диабета“, „Алфит -11 легочный“, „Алфит Актив -11 легочный“, „Панталфит -7 Премиум легочный“
- Фитоэкстракт: „Экстал 1−5“
- Бальзам „9 трав для легких“, „Описторцид“
- Брикеты: „Алфит -11 легочный“, „Алфит Актив -11 легочный“, „Панталфит -7 Премиум легочный“
- Фитоэкстракт: „Экстал 1−5“
- Фитопар: „Пантопар“
- Медовый сироп :"Мишутка“ с клюквой, „Мишутка с облепихой“
- Пакетированный чай: „Алфит школьный -10 для улучшения аппетита“
- Брикеты: „Алфит-1 иммуномодулирующий“, „Алфит Актив-1 иммуномодулирующий“, „Панталфит-1 Премиум иммуномодулирующий“, „Алфит-3 печеночный, Алфит Актив-3 печеночный“, Панталфит-6 Премиум печеночный», «Алфит-5 слабительный, «Алфит Актив-5 слабительный», «Алфит-10 для профилактики сахарного диабета», «Алфит Актив-10 для профилактики сахарного диабета», «Панталфит-6 Премиум для профилактки сахарного диабета», «Алфит-14 желудочно-кишечный», «Алфит Актив-14 желудочно кишечный», «Панталфит-8 Премиум желудочно- кишечный», «Алфит -18 для профилактики тромбофлебита и варикозной болезни», «Алфит Актив-18 для профилактики тромбофлебита и варикозной болезни», «Алфит-28 дисбактериозный», «Алфит Актив -28 дисбактериозный», «Гармония-2»
- Капсулы: «Чага и рейши с корнем лопуха», «Кордицепс и чага», «Агарикус», фитоэкстракт «Экстал, бальзам «Гордость Алтая»
- Пакетированный чай: «Целебная Чага Алтая с шиповником»
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