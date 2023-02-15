Системы международных платежей: самые популярные сервисы в 2023 году

При масштабировании бизнеса и выводе его за пределы страны нужно позаботиться о стабильном проведении денежных платежей с зарубежными контрагентами. Решить эту задачу можно посредством подключения международной платежной системы. Затем в ней проводятся настройки, после чего можно не только отправлять переводы, но и принимать средства из-за границы.

Существует много сервисов, которые помогают оформлять денежные переводы между разными странами по всему миру, поэтому выбор зарубежной платежной системы становится важным шагом для любого бизнеса. Правильно подобрав платформу, вы сможете сэкономить время, обеспечить непрерывную связь между организациями и клиентами, упростить процесс проведения денежных операций.

В список самых популярных электронных платежных систем вошли следующие сервисы:

Страйп; ПейПал; 2Чекаут; Скваер; Брейнтри.

Перед выбором платежной системы и регистрацией ознакомьтесь с условиями работы, размером комиссии, возможными ограничениями. К числу важных критериев для выбора относят релевантность для клиентов, удобство в использовании и сроки вывода денежных средств.

Изображение ноутбука. Фото предоставлено рекламодателем.

Что такое криптопроцессинг

Еще один из способов получения платежей из любой точки мира — криптопроцессинг. Это прием платежей в криптовалюте. Этот способ стремительно набирает популярность, так как обеспечивается быстрый вывод и зачисление средств, анонимность и полная безопасность. Чтобы принимать платежи в крипте, нужно подключить криптопроцессинг. Это платежный шлюз, после подключения которого покупатели смогут через сайт оплачивать товары или услуги. С помощью технологии блокчейн персональные сведения о пользователе находятся под защитой.

Подключение международной платежной системы

Международные системы для оформления переводов и приема средств по праву считаются удобным инструментом. Проблема в том, что большая часть подобных сервисов на данный момент приостановила сотрудничеств с пользователями из России. Как легально обойти ограничения? Компания Easy Payments предлагает помощь в регистрации бизнеса за границей. Зарегистрировав юридическое лицо в европейских странах, вы сможете в дальнейшем открыть корпоративный счет в международном банке, а затем зарегистрировать аккаунт в выбранной ранее платежной системе.