Сытые и счастливые гости. Девять причин выбрать для события банкет-холл «Мишель»

Банкетный зал «Мишель» способен комфортно вместить до ста персон.
А если проводится фуршет, вдвое больше — до двухсот. Что немаловажно, у заказчика есть возможность выбрать мебель. Например, для «сидячих» торжеств предлагаются прямоугольные и круглые столы. Для «стоячих» — коктейльные.
В заведении представлено эксклюзивное меню. Разработали его опытнейшие повара. Гостям предлагаются сеты изысканных закусок, салаты, горячие блюда с мясом и рыбой высочайшего качества. А также десерты и детские блюда.
Обслуживание от начала мероприятия до конца происходит по радиосвязи, что делает его максимально незаметным и безошибочным.
В банкет-холле «Мишель» все сотрудники дарят гостям добро и положительные эмоции.
Банкетный зал полон современной техники для фото и видео съемок. Также звуковое оснащение.
Отдельно стоит отметить свет. Благодаря тому, что заведение полностью оборудовано профессиональным освещением, гостям удастся сэкономить внушительную сумму на аренде аппаратуры и работе специалистов.
Так, клиенты получат памятные материалы с торжества в идеальном качестве за приятную сумму.
В банкет-холле «Мишель» гость гарантированно не столкнется с проблемой отсутствия детских стульев или подушек для маленьких гостей. Эти и многие другие детали с заботой о людях учли руководители заведения. За профессионализм и участие «Мишель» высоко ценят как клиенты, так и партнеры — event-специалисты.
Заведение располагает удобной парковкой для гостей с огромным количеством мест.
Еще одно направление деятельности банкет-холла «Мишель» — кейтеринг. Специалисты приезжают в любое место по желанию заказчика. Ему не приходится беспокоится о чем-либо. Мебель, посуду, обслуживание и угощения опытные сотрудники «Мишель» возьмут на себя. Один из ярких примеров — масштабное мероприятие для компании «Русклимат».
Профессионалы обслужили более 80 человек. Заказчик остался в восторге.
Банкет-холл «Мишель» находится в центре Барнаула. По адресу: проспект Ленина, 154 А.
Поскольку техническое оснащение «Мишель» отвечает любым целям клиента, в зале успешно проводятся не только торжественные, но деловые мероприятия. Конференции, бизнес-завтраки и презентации.
Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 154а
Тел.: 8 (3852) 50-50-10
Тел.: 8 (3852) 992−888
E-mail: michellehall@bk.ru
Сайт: michellehall.ru
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