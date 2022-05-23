23 мая
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Потребитель

Сытые и счастливые гости. Девять причин выбрать для события банкет-холл «Мишель»

В 2016 году в Барнауле открылся банкет-холл «Мишель» — уникальное заведение, спроектированное специально для торжеств. Причем любых, от свадеб до дней рождения. Рассказываем, чем гурманов способны побаловать повара и сколько можно сэкономить на оборудовании, выбрав для праздника банкет-холл «Мишель».

Сытые и счастливые гости.
Сытые и счастливые гости.
Банкет-холл «Мишель»
1
Впечатляющая вместимость

Банкетный зал «Мишель» способен комфортно вместить до ста персон.

А если проводится фуршет, вдвое больше — до двухсот. Что немаловажно, у заказчика есть возможность выбрать мебель. Например, для «сидячих» торжеств предлагаются прямоугольные и круглые столы. Для «стоячих» — коктейльные.

2
Кухня европейского уровня

В заведении представлено эксклюзивное меню. Разработали его опытнейшие повара. Гостям предлагаются сеты изысканных закусок, салаты, горячие блюда с мясом и рыбой высочайшего качества. А также десерты и детские блюда.

Сытые и счастливые гости.
Сытые и счастливые гости.
Банкет-холл «Мишель»
Сытые и счастливые гости.
Сытые и счастливые гости.
Банкет-холл «Мишель»
Сытые и счастливые гости.
Сытые и счастливые гости.
Банкет-холл «Мишель»
Сытые и счастливые гости.
Сытые и счастливые гости.
Банкет-холл «Мишель»
3
Профессиональный (и технологичный) сервис

Обслуживание от начала мероприятия до конца происходит по радиосвязи, что делает его максимально незаметным и безошибочным.

В банкет-холле «Мишель» все сотрудники дарят гостям добро и положительные эмоции.

4
Комплекс новейшего видео, фото и мультимедиа оборудования

Банкетный зал полон современной техники для фото и видео съемок. Также звуковое оснащение.

Отдельно стоит отметить свет. Благодаря тому, что заведение полностью оборудовано профессиональным освещением, гостям удастся сэкономить внушительную сумму на аренде аппаратуры и работе специалистов.

Так, клиенты получат памятные материалы с торжества в идеальном качестве за приятную сумму.

5
Внимание к мелочам

В банкет-холле «Мишель» гость гарантированно не столкнется с проблемой отсутствия детских стульев или подушек для маленьких гостей. Эти и многие другие детали с заботой о людях учли руководители заведения. За профессионализм и участие «Мишель» высоко ценят как клиенты, так и партнеры — event-специалисты.

6
Удобная парковка для клиентов

Заведение располагает удобной парковкой для гостей с огромным количеством мест.

Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
Кейтеринг.
Кейтеринг.
Дмитрий Лямзин
7
Многозадачность или Широкий набор услуг

Еще одно направление деятельности банкет-холла «Мишель» — кейтеринг. Специалисты приезжают в любое место по желанию заказчика. Ему не приходится беспокоится о чем-либо. Мебель, посуду, обслуживание и угощения опытные сотрудники «Мишель» возьмут на себя. Один из ярких примеров — масштабное мероприятие для компании «Русклимат».

Профессионалы обслужили более 80 человек. Заказчик остался в восторге.

8
Удобное расположение

Банкет-холл «Мишель» находится в центре Барнаула. По адресу: проспект Ленина, 154 А.

9
Не только праздники

Поскольку техническое оснащение «Мишель» отвечает любым целям клиента, в зале успешно проводятся не только торжественные, но деловые мероприятия. Конференции, бизнес-завтраки и презентации.

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 154а
Тел.: 8 (3852) 50-50-10
Тел.: 8 (3852) 992−888
E-mail: michellehall@bk.ru
Сайт: michellehall.ru
Группа «ВКонтакте»: michellehall


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