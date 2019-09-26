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26 сентября 10°C

Съедобную посуду из люпина будут производить в Барнауле

Алтайские ученые изобрели съедобную посуду, изготовленную из люпина. Такая инициатива позволит не только защитить окружающую среду от бионеразлагаемой посуды из пластика, но и создать полезный продукт питания.

Люпин
Люпин
Олег Богданов

Люпин — род растений из семейства Бобовые. Он является источником белка и прекрасной альтернативой сое, не содержит глютена, фитогормонов и фитиновой кислоты, аминокислотный состав оптимально сбалансирован.

Идея разработать технологию глубокой переработки зерна люпина возникла два года назад.

Ольга Высоцкая,
директор Центра развития технологического предпринимательства АлтГУ:

Сегодня это направление представляется особенно актуальным, поскольку оно направлено на воспитание экологической культуры, минимизацию загрязнения окружающей среды. Тем более, что Министерство природных ресурсов и экологии России готовит законопроект о запрете на продажу одноразовой посуды из пластика. В мире производство съедобной биоразлагаемой посуды уже получило широкое распространение. Наша задача сегодня — создать такие технологии у нас в России и в регионе.

Разработка технологии производства съедобной посуды ведется в рамках деятельности малого инновационного предприятия «ЛюпинБио» АлтГУ совместно с АлтГТУ им. Ползунова.

Люпин
Люпин
Олег Богданов

Ольга Высоцкая,
директор Центра развития технологического предпринимательства АлтГУ:

Компания «ЛюпинБио» занимается разработкой технологий глубокой переработки люпина, как новой перспективной сельскохозяйственной культуры для пищевых и медицинских целей. После переработки образуются отходы, которые можно использовать дальше. И в этой связи мы решили развить идею по производству биоразлагаемой съедобной посуды.

Компания реализует свои проекты благодаря грантам от Фонда содействия инновациям по программе «Старт» и «У.М.Н.И.К», общая сумма которых составляет 2,5 млн рублей.

Отметим, что партнером предприятия выступает директор ООО «Гея» Александр Кутилин. Сотрудничество продолжается уже два года.

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