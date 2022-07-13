Скандинавский стиль в интерьере прочно вошел в нашу жизнь и завоевал массу поклонников. Простота и универсальность, стремление к минимализму и разумному потреблению, отказ от соревнований с кем-либо — все это делает жизнь людей спокойнее и счастливее.

Если вам близок этот стиль в интерьере, то, несмотря на различные ограничения, есть доступные варианты продуктов.

Для качественного и недорого решения подберем светильники, розетки и выключатели. Все они поддержат общий стиль и прилично сэкономят — до 50%.

Источник: ЗАО «Электрокомплектсервис»

Обратите внимание на светильники серии Sсandic от JazzWay — крепкий металлический корпус, лаконичный стиль и натуральное дерево в отделке. Очень приятно, что цена в сравнении с многими Интернет-магазинами ниже до 10 — 15%, и все светильники есть в наличии в магазинах.

Для розеток и выключателей выбираем серию «Стокгольм» от EKF. Гарантия семь лет — это уникальное предложение. Выбирая розетки в черном цвете с алюминиевыми рамками, вы экономите до 50% по сравнению с аналогичными решениями у других производителей. Отдельного упоминания заслуживают розетки с USB и Type C в одном устройстве.

Источник: ЗАО «Электрокомплектсервис»

В качестве аксессуаров и дополнительной подсветки обращаем внимание на серию настольных ламп Gauss. Лаконичный и оригинальный дизайн по очень привлекательной стоимости — до 30% дешевле аналогов.

Если есть желание, мы поможем вам в реализации!

Все товары представлены в электромаркетах «Планета Электрика» и на сайте elektro.ru. Доставим в любой город России до пункта выдачи OZON или курьером до дома.

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