Скидки круглый год! В Барнауле появилось место для самого удачного шоппинга

А что если собрать в одном месте города огромное количество крутых дискаунтеров одежды, косметики, мебели, аксессуаров, хозяйственных и других товаров? Таких, которые предлагаю не что-нибудь, а качественные брендовые вещи? Тогда бы у шопперов наступил настоящий праздник. Впрочем, почему «бы»? Он уже наступил: в торговом центре « Алтай » собрана огромная коллекция дискаунтеров!

Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»!

«Алтай» — первый в Барнауле торговый центр нового формата. За много лет работы он стал настоящим центром притяжения для покупателей. Помимо широчайшего ассортимента товаров повседневного спроса на любой сезон, для любого возраста и пола по выгодным ценам, ТЦ «Алтай» организовал самую большую в городе мебельную галерею (занимает 20 тыс. кв. м). Мебельный кластер образован более чем 60 магазинами. Здесь представлены выставочные залы как известных российских и зарубежных производителей, так и отделы компаний предлагающих продукцию в формате дисконт.

Покупать в «Алтае» выгодно и приятно!

Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова

Федеральное и международное созвездие

В «Алтае» всегда была масса магазинов. Но достигнутого, как водится, мало и торговый центр решено превратить в самый большой в крае, а может быть и Сибири дискаунтер-аутлет. То есть место, где круглый год товары известных и любимых брендов продаются с огромными скидками.

Так в ТЦ «Алтай» появились крупные федеральные и международные игроки: обувные Kari и Zenden, «одежные» Fun Day, Gloria Jeans, O`Stin Дисконт, Collin`s Outlet, Zolla Дисконт с ассортиментным и модным предложением одежды, обуви и аксессуаров. Дисконтированные коллекции продаются на площади 50000 м. кв

Отдельного внимания заслуживает сеть магазинов доступной модной одежды для всей семьи Modis, где представлены собственные коллекции для женщин, мужчин, подростков и детей от 0 лет. Большой ассортимент актуальных и стильных моделей (в т.ч.больших размеров) позволяет в одном месте подобрать модный базовый гардероб по лучшим ценам. Флагманскии магазин Modis до сих пор остается эксклюзивной торговой точкой в Барнауле. И это стало победой для торгового центра и его покупателей, ведь ритейлер выбрал своей единственной точкой в Барнауле именно «Алтай».

На этом расширение списка известных в мировом и российском масштабе магазинов не заканчивается. Уже 1 декабря в ТЦ «Алтай» покупателей ждет Family Outlet — магазин брендовой одежды для всей семьи. Причем ассортимент этого ритейлера меняется каждые две недели.

Еще больше выбора

Сейчас в «Алтае» собрано больше 200 магазинов. Коллекционирование федеральных дискаунтеров стало отправной точкой для формирования краевого дискаунт-кластера в ТЦ «Алтай». С ноября месяца в новом формате заработали еще около 40 региональных операторов торговли. Причем условие «Алтая» жесткое — цены в них должны быть минимум на 10% ниже, чем в других торговых точках сети. ТЦ «Алтай» гарантирует покупателю честный дисконт.

Что это значит для покупателя? Как минимум — это возможность экономить на каждой отдельной покупке и в итоге получать больше, чем планировал. Поэтому добро пожаловать в «Respect», «Rieker», «Ralf ringer Дисконт», «Немецкая обувь Дисконт», «Трейс», «Гольфстрим», «ElGorro» «Planet Jeans», «FJ Denim», «Johnwin», «Барин», «Синар», «Престиж», «Stylish», «Парфюм Вояж», «Золото России» и другие магазины-дисконты.

Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова

На входных группах магазинов-партнеров размещены яркие, говорящие сами за себя наклейки «аутлет». Более 20 магазинов мебельной галереи в скором времени так же перейдут в формат дискаунтер-аутлет.

Кроме «одежных», «обувных» и мебельных, о которых уже говорили, здесь предлагают купить продукты (супермаркет «Пятерочка»), а также товары для дома и красоты.

Совсем недавно здесь открылся «Галамарт», где представлены объективно самые дешевые хозтовары. Товар для розничной продажи закупается у производителя напрямую огромными партиями с максимальными скидками, поэтому в розничных магазинах самые привлекательные цены начинающиеся от 9 руб. «Галамарт» — магазин ежедневных распродаж, что позволяет каждому покупателю приобрести самые необходимые в быту товары по цене ниже, чем в супермаркетах, универсамах и специализированных магазинах хозтоваров.

Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова Добро пожаловать в торговый центр «Алтай»! Анна Зайкова

Так же ТЦ «Алтай» уже подписал договор с новосибирской торговой компанией «Марк" — крупным оптовым продавцом товаров для дома и ремонта. Ритейлер, поставляющии продукцию в крупные торговые сети, решил попробовать себя в рознице. В декабре на площади около 500 кв.м. откроется розничный магазин с товарами по оптовым ценам.

Хочется отметить, что шоппинг в ТЦ «Алтай» не только удобный и экономный, но еще и безопасный. Инженерные системы приведены в соответствие современным нормам, пять входных групп по периметру здания реконструированы и постоянно открыты, в торговых галереях просторно, светло и легко дышится. ТЦ «Алтай» ждет вас за выгодными покупками.