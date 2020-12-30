Сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде в Белокурихе

На территории комплекса действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, а также тюбинговая трасса с беби-лифтом. Все трассы прошли аттестацию FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, относятся к среднему уровню сложности и имеют выкат 1200 м.
«В этом сезоне здесь построят сноупарк на 2 000 метров с трамплинами и перилами, а любители фрирайда смогут покататься по пухляку», — отметили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха».
У комплекса есть большая парковка, сервисный центр с пунктом проката, туалетами и wi-fi. Кроме того, предлагаются услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду, работает паб и кафе.
«Мишина гора» работает ежедневно с 9:00 до 17:00, во вторник — с 11:00 до 17:00. Понедельник — выходной.
Цены на прокат
- Комплект горных лыж: 1 час — 350 рублей (в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.
- Сноуборд: 1 час — 350 рублей (в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.
- Очки: 1 час — 100 рублей. Последующие часы — 50 рублей.
ski-pass:
- 1 час — 200 рублей,
- 3 часа — 400 рублей.
- на день — 800 рублей.
Ранее altapress.ru писал, что к осени 2021 года в Белокурихе хотят открыть новое здание спортивной школы «Горные лыжи». Объект, находящийся в высокой степени готовности, был забыт на два года.