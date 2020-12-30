Сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде в Белокурихе

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» открывает сезон. Официально праздник в честь этого будет 2 января, но уже сейчас организаторы рассказали, что ждет любителей активного отдыха в горах и сколько это будет стоить.

На территории комплекса действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, а также тюбинговая трасса с беби-лифтом. Все трассы прошли аттестацию FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, относятся к среднему уровню сложности и имеют выкат 1200 м.

«В этом сезоне здесь построят сноупарк на 2 000 метров с трамплинами и перилами, а любители фрирайда смогут покататься по пухляку», — отметили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха».

У комплекса есть большая парковка, сервисный центр с пунктом проката, туалетами и wi-fi. Кроме того, предлагаются услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду, работает паб и кафе.

«Мишина гора» работает ежедневно с 9:00 до 17:00, во вторник — с 11:00 до 17:00. Понедельник — выходной.

Сноуборд. Горнолыжный сезон. СС0

Цены на прокат

Комплект горных лыж: 1 час — 350 рублей ( в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.

в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей. Сноуборд: 1 час — 350 рублей ( в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.

в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей. Очки: 1 час — 100 рублей. Последующие часы — 50 рублей.

ski-pass:

1 час — 200 рублей,

3 часа — 400 рублей.

на день — 800 рублей.

Ранее altapress.ru писал, что к осени 2021 года в Белокурихе хотят открыть новое здание спортивной школы «Горные лыжи». Объект, находящийся в высокой степени готовности, был забыт на два года.