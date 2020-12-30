Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 декабря -14°C
Потребитель

Сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде в Белокурихе

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» открывает сезон. Официально праздник в честь этого будет 2 января, но уже сейчас организаторы рассказали, что ждет любителей активного отдыха в горах и сколько это будет стоить.

Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Татьяна Катышева, пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

На территории комплекса действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, а также тюбинговая трасса с беби-лифтом. Все трассы прошли аттестацию FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, относятся к среднему уровню сложности и имеют выкат 1200 м.

«В этом сезоне здесь построят сноупарк на 2 000 метров с трамплинами и перилами, а любители фрирайда смогут покататься по пухляку», — отметили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха».

У комплекса есть большая парковка, сервисный центр с пунктом проката, туалетами и wi-fi. Кроме того, предлагаются услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду, работает паб и кафе.

«Мишина гора» работает ежедневно с 9:00 до 17:00, во вторник — с 11:00 до 17:00. Понедельник — выходной.

Сноуборд. Горнолыжный сезон.
Сноуборд. Горнолыжный сезон.
СС0

Цены на прокат

  • Комплект горных лыж: 1 час — 350 рублей (в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.
  • Сноуборд: 1 час — 350 рублей (в выходные — 450 рублей). Последующие часы — 150 рублей.
  • Очки: 1 час — 100 рублей. Последующие часы — 50 рублей.

ski-pass:

  • 1 час — 200 рублей,
  • 3 часа — 400 рублей.
  • на день — 800 рублей.

Ранее altapress.ru писал, что к осени 2021 года в Белокурихе хотят открыть новое здание спортивной школы «Горные лыжи». Объект, находящийся в высокой степени готовности, был забыт на два года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость