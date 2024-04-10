Сколько заработали клиенты форекс-дилеров за 2023 год

Напомним, что на данный момент легальный внебиржевой валютный рынок в России представляют четыре компании: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ФИНАМ ФОРЕКС» и «БКС-Форекс». Результаты на их клиентских счетах вы найдете ниже в нашем обзоре, а со списком посредников, имеющих лицензию, можно периодически сверяться на официальном сайте ЦБ РФ.

Для людей, знакомых с рынком, не новость, что посредник лидирует и по количеству активных клиентов — его доля составляет почти 73%. В свою очередь, между местами со второго по четвертое отрыв небольшой.

Обратимся к другим цифрам: на сайте https://alfaforex.ru/ с сентября 2023 года ежемесячно публикуется тройка добившихся наибольшего успеха в трейдинге по результатам месяца. Так, в январе этого года доход по счету клиента, занявшего первое место в топ-3, приблизился к 26 млн рублей. В компании зафиксировали в январе и самую высокую торговую активность за прошедшие 5 лет.

Где проще заработать — на биржевом или внебиржевом валютном рынке

Форекс известен как крупный по объемам торгов и высокодоходный рынок. И этому способствуют созданные на нем условия. Так, трейдер может получить здесь кредитное плечо до 1 к 40, расширив свои возможности для совершения сделок, а значит, и для получения прибыли. В то же время на Мосбирже максимальный размер займа — до 1 к 5, 1 к 10 в зависимости от инструмента.

К слову про инструменты, с биржи пропали, например, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, а многие трейдеры зарабатывают именно на этих парах. У форекс-дилеров эти инструменты доступны. Так, Альфа-Форекс на сегодняшний день предлагает 41 валютную пару.

Риск потерять деньги существует в обоих случаях, но на внебиржевом валютном рынке трейдерам не грозит полная потеря депозита — они защищены от этого на законодательном уровне, а вот на валютной секции Мосбиржи есть вероятность уйти в минус и остаться должником.

На Форексе трейдеры могут совершать сделки 24 часа в сутки, а биржа на ночь приостанавливает торги.

Все говорит о том, что вариант заработка для трейдера в 2024, как и в 2023 году, — это торговля с форекс-брокерами. К тому же порог входа у них минимальный. Например, клиентам Альфа-Форекса достаточно пополнить счет на 3 тыс. рублей, чтобы совершать сделки.

ООО «Альфа-Форекс».

"Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны."

Лицензия 045-14070-020000 от 20.12.2018 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.

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