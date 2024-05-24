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Скоро снова в школу. Собрать ребенка поможет филиал международной школы «Алгоритмика»

Участвуйте в розыгрыше и выигрывайте мешок для обуви и коврик для компьютерной мыши.

«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.
«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.
Фото предоставлено компанией «Алгоритмика».

Условия участия простые:

  • Подписывайтесь на сообщество «Алгоритмика»;
  • Ставьте лайк под постом.

10 победителей выберем 31 мая с помощью рандомайзера ВКонтакте.

О партнерах розыгрыша

«Алгоритмика» — это школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет. Здесь учат базовым языкам программирования, созданию анимации, разработке игр, развивают алгоритмическое, логическое и проектное мышление.

На занятиях дети строят ракету на Марс, просчитывают варианты спасения Земли, компьютерные игры, анимированные и музыкальные произведения, создают персональные автоответчики для мессенджеров, разрабатывают собственные сайты.

«Алгоритмика» — федеральный проект. Поэтому над программами обучения работает большая команда профессионалов из разных сфер и разных регионов.

«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.
«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.
Фото предоставлено компанией «Алгоритмика».
«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.
«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.
Фото предоставлено компанией «Алгоритмика».
«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.
«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.
Фото предоставлено компанией «Алгоритмика».

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