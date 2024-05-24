Скоро снова в школу. Собрать ребенка поможет филиал международной школы «Алгоритмика»

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«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет.

Условия участия простые:

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10 победителей выберем 31 мая с помощью рандомайзера ВКонтакте.

О партнерах розыгрыша

«Алгоритмика» — это школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет. Здесь учат базовым языкам программирования, созданию анимации, разработке игр, развивают алгоритмическое, логическое и проектное мышление.

На занятиях дети строят ракету на Марс, просчитывают варианты спасения Земли, компьютерные игры, анимированные и музыкальные произведения, создают персональные автоответчики для мессенджеров, разрабатывают собственные сайты.

«Алгоритмика» — федеральный проект. Поэтому над программами обучения работает большая команда профессионалов из разных сфер и разных регионов.

«Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет. Фото предоставлено компанией «Алгоритмика». «Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет. Фото предоставлено компанией «Алгоритмика». «Алгоритмика» — школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет. Фото предоставлено компанией «Алгоритмика».

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