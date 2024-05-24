Скоро снова в школу. Собрать ребенка поможет филиал международной школы «Алгоритмика»

Условия участия простые:
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О партнерах розыгрыша
«Алгоритмика» — это школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет. Здесь учат базовым языкам программирования, созданию анимации, разработке игр, развивают алгоритмическое, логическое и проектное мышление.
На занятиях дети строят ракету на Марс, просчитывают варианты спасения Земли, компьютерные игры, анимированные и музыкальные произведения, создают персональные автоответчики для мессенджеров, разрабатывают собственные сайты.
«Алгоритмика» — федеральный проект. Поэтому над программами обучения работает большая команда профессионалов из разных сфер и разных регионов.
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