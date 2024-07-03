Июль — не только пора жарких деньков в сопровождении дождя и гроз. Это время еще сочных лакомств для нас, сибиряков.

Фотокорреспондент altapress.ru Анна Зайкова прошлась у прилавков Нового рынка, забежала в сетевые магазины, чтобы убедиться, как бойко идет торговля дынями, арбузами, малиной, манго. Да всеми фруктовыми вкусностями!

Заодно поинтересовалась ценами. Как и водится, ценники абсолютно разные.

На том же Новом рынке дыню "Колхозница" можно смело купить и за почти 120 рублей за килограмм, и за 150. Рыночные отношения.

Появились "Торпеды". Хотя скорее всего, этот сорт называется "Валет" — значительно меньше и плод не такой вытянутый. "Торпеды" обычно завозят ближе к августу. Так вот они стоят от почти 200 до 230 рублей за килограмм

Арбузы тоже по цене отличаются — как на рынке, так и в сетевых магазинах. За килограмм сочной мякоти (пока в кожуре) торговцы просят от 55 до почти 90 рублей за килограмм.

В "Бахетле" появилась малина. Стоит почти 2 тыс. рублей за килограмм. По акции.

Словом, есть на что и где потратить деньги. И отведать сочные сладости.

Ранее стало известно, как по внешнему виду арбуза узнать о наличии нитратов.

Важно изучить полосы арбуза. Если они четкие, это говорит о том, что арбуз созрел именно в поле, на солнце, в естественных условиях.

Еще одним признаком спелого арбуза является наличие желтоватой части на кожуре. У неспелого плода она бледная или вовсе белая.

Самое важное - в нашем Telegram-канале