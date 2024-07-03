При этом наличие опасных веществ в ягоде можно определить по внешнему виду ее кожуры.

Нужно приобретать бахчевые в проверенных местах, а не на дороге. У арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность, указывает «Москва 24».

Необходимо отдавать предпочтение плодам среднего размера с гладкой поверхностью, указывает "Росбалт". Важно изучить полосы арбуза. Если они четкие, это говорит о том, что арбуз созрел именно в поле, на солнце, в естественных условиях.

Еще одним признаком спелого арбуза является наличие желтоватой части на кожуре. У неспелого плода она бледная или вовсе белая.

Ранее врач рассказала, как не отравиться арбузами и дынями. Необходимо тщательно мыть любые фрукты перед употреблением.

Кроме того, следует избегать покупки бахчевых с поврежденной кожурой или порезами на ней. Мыть их нужно чистыми руками под холодной проточной водой в течение одной-двух минут непосредственно перед едой. Для твердой кожуры можно использовать щетку или аккуратно потереть продукт рукой. После мытья арбуз необходимо тщательно высушить чистым кухонным или бумажным полотенцем.

Также altapress.ru рассказывал, как правильно мыть фрукты, овощи и ягоды, чтобы не отравиться.

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