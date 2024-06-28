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Врач рассказала, как не отравиться арбузами и дынями

По словам врача-гастроэнтеролога Татьяны Почеховской, которую цитируют «Известия», на поверхности арбузов и дынь могут находиться опасные вирусы и бактерии. Поэтому необходимо тщательно мыть все фрукты, в том числе те, у которых кожура не употребляется в пищу.

Фрукты проходят через множество рук, прежде чем попадают на прилавок. Из-за этого на их поверхности могут оказаться опасные бактерии и вирусы. Например, норовирус — основная причина вспышек заболеваний, вызванных загрязненными продуктами питания. Поэтому необходимо тщательно мыть любые фрукты перед употреблением.

Кроме того, следует избегать покупки фруктов с поврежденной кожурой или порезами на ней. Мыть фрукты нужно чистыми руками под холодной проточной водой в течение одной-двух минут непосредственно перед едой. Для твердой кожуры можно использовать щетку или аккуратно потереть продукт рукой. После мытья фрукты необходимо тщательно высушить чистым кухонным или бумажным полотенцем.

Ранее altapress.ru рассказывал, как правильно мыть фрукты, овощи и ягоды, чтобы не отравиться.

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