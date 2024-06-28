Врач рассказала, как не отравиться арбузами и дынями

По словам врача-гастроэнтеролога Татьяны Почеховской, которую цитируют «Известия» , на поверхности арбузов и дынь могут находиться опасные вирусы и бактерии. Поэтому необходимо тщательно мыть все фрукты, в том числе те, у которых кожура не употребляется в пищу.

Фрукты проходят через множество рук, прежде чем попадают на прилавок. Из-за этого на их поверхности могут оказаться опасные бактерии и вирусы. Например, норовирус — основная причина вспышек заболеваний, вызванных загрязненными продуктами питания. Поэтому необходимо тщательно мыть любые фрукты перед употреблением.

Кроме того, следует избегать покупки фруктов с поврежденной кожурой или порезами на ней. Мыть фрукты нужно чистыми руками под холодной проточной водой в течение одной-двух минут непосредственно перед едой. Для твердой кожуры можно использовать щетку или аккуратно потереть продукт рукой. После мытья фрукты необходимо тщательно высушить чистым кухонным или бумажным полотенцем.

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