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Потребитель

СМИ: Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз назвал предложения Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению продуктового эмбарго нецелесообразными, пишет «Коммерсант».

В Кулундинском районе на свалке уничтожили итальянские киви.
В Кулундинском районе на свалке уничтожили итальянские киви.
пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

В ФТС предложили исключить возможность импорта в Россию запрещенных продуктов путем их декларирования с использованием кодов «товаров прикрытия». Так, под угрозой оказались испанские оливки, латвийские шпроты и некоторые виды хамона.

Как рассказал источник издания, под запрет также могли попасть концентраты и ингредиенты для производства детского питания и безалкогольных напитков, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в России не развито такое производство, а найти аналоги в других странах невозможно без потери качества. Поэтому это сказалось бы как на российских производителях, так и на потребителях.

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