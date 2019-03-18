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18 марта -4°C

СМИ: россияне смогут подключать услуги связи без встроенных SIM-карт

Минкомсвязи разрабатывает нормативную базу для внедрения технологии встроенных сим-карт (eSIM) в России, сообщают «Ведомости».

Телефон и деньги.
Телефон и деньги.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Технология eSIM — это интегрированный чип, который позволяет менять мобильного оператора или тарифы на уровне софта, без похода в салон связи и приобретения новой физической сим-карты. Сейчас встроенные сим-карты есть в новейших моделях iPhone и смартфонах Google Nexus, планшетах, а также умных часах Samsung и Apple.

В министерстве полагают, что использование интегрированных в мобильные устройства сим-карт не потребует никаких законодательных изменений, пишет «Коммерсантъ».

По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, нормативная база для eSIM будет готова к концу 2020 года. Сейчас правила предписывают пользователю сменить сим-карту при переносе номера от одного оператора к другому.

Процедура перехода абонента с eSIM в российских нормативных документах пока не урегулирована. Кроме того, у операторов нет необходимой инфраструктуры для введения eSIM.

По приказу

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи намерено обязать операторов связи перевести российских абонентов на новые сим-карты для выполнения требований «закона Яровой».

Сим-карты иностранного производства могут угрожать безопасности россиян, считают в Минкомсвязи. Операторы должны проводить идентификацию абонентов с использованием шифрования, которое одобрило ФСБ. Требования министерства означают, что сим-карты должны стать сертифицированными средствами защиты информации, а в этом случае выдавать их абонентам нужно по особой процедуре.

Выполнить эти требования на рынке невозможно, прокомментировали инициативу ведомства участники рынка.

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