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Huawei хочет найти замену Android в России

Издание The Bell со ссылкой на источник сообщает, что производитель смартфонов Huawei хочет найти замену операционной системе Android в России. Об этом пишет РИА Новости.

Смартфон. Работа.
Смартфон. Работа.
СС0

Сообщается, что смартфоны от Huawei могут получить систему «Аврора», которая разрабатывается при участии Ростелекома и базируется на ядре Linux.

Ранее компания Alphabet Inc., владеющая Google, приостановила сотрудничество с Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США.

В частности, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android. Также китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google (например, Play Маркет или Gmail) на последующие модели своих мобильных устройств.

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