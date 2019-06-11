Huawei хочет найти замену Android в России

Издание The Bell со ссылкой на источник сообщает, что производитель смартфонов Huawei хочет найти замену операционной системе Android в России. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что смартфоны от Huawei могут получить систему «Аврора», которая разрабатывается при участии Ростелекома и базируется на ядре Linux.

Ранее компания Alphabet Inc., владеющая Google, приостановила сотрудничество с Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США.

В частности, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android. Также китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google (например, Play Маркет или Gmail) на последующие модели своих мобильных устройств.