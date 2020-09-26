СМИ: жильцы 200 домов в Барнауле отрезались от отопления и 6 лет не могут подключиться к газу

Жильцы около 200 домов, расположенных на проезде Кооперативный в Барнауле, в течение шести лет не могут добиться подключения к газу, подробности рассказывает губернаторский телеканал «Катунь 24».

Жильцам проезда Кооперативного барнаульские власти пообещали подвести к домам газ 6 лет назад. Многие, надеясь, что газ у них в доме вот-вот появится, купили котлы, провели разводку в доме и — отключились от теплоцентрали.

Один из жильцов рассказывает: потратил на газификацию дома около 200 тыс. рублей.

Теперь отапливаться приходится электрообогревателем.

Житель проезда Кооперативный в Барнауле. Скан сюжета «Катунь 24».

Газовые сети к жилым домам подводила компания «Алтайстройпроект». Ростехнадзором был подписан акт, что объект сдан и готов к подаче газа. Компания обратилась в «Межрегионгаз» за разрешением на запуск сетей, но получила отказ.

Надо сказать, что подобные ситуации — не редкость.

Жители поселка Центральный в Барнауле ждут газа. altapress.ru.

К примеру, в 2018 году накануне зимы в редакцию Altapress.ru обратились жители 19 улиц барнаульского поселка Центральный год. «Деньги заплачены, дома к приему газа готовы, газопровод подведен. А газа нет», — недоумевали они.

Но вскоре после нашей публикации газ им дали.

Прежний губернатор края Александр Карлин еще в 2010 году сказал: «У нас как осень, так время просмотра сюжетов по телевидению о страданиях народа от газификации». Имел он ввиду как раз случай, подобный описанным телеканалом «Катунь 24».

По каким-то причинам истории регулярно повторяются все эти 10 лет.