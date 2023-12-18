Снежные кучи имени мэра появились в российском городе

На кучах снега в Воронеже появились надписи с фамилией мэра города Вадима Кстенина.

Дело в том, что в городе прошел сильный снегопад. Дорожники сгребли снег. Но пока не вывезли за город. Местные шутники оставили надписи на снежных горах — «Гора имени Кстенина». Также горожане на кучах поинтересовались, где техника.

На это народное творчество глава города отреагировал в соцсетях.

И заверил, что власти города приложат максимум усилий, чтобы расчистить магистрали и второстепенные проезды до асфальта, указывает Газета.Ru.

Что городские службы борются с последствиями сильного снегопада. Но администрация города напрямую повлиять на ситуацию не может.

Ранее гигантскую четырехэтажную сосульку сфотографировала сибирячка.

Судя по сообщению проживающих в этом доме, сосулька образовалась, когда коммунальщики спускали воздух.

Дело в том, что в угловых квартирах пожилые люди просто замерзали. Но кран до конца не закрыли. Вода бежала сутки. Вот и появилась сосулька.

В местную УК жильцы пытались дозвониться. Но в ответ — игнор.