Снова начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

Срок действия постановления правительства о приостановке начислений истек.
Этот мораторий стоило отменить еще раньше, когда начали снимать первые ограничения, уверены эксперты. Они отметили, что многие расслабились и долги начали стремительно расти.
Согласно данным Минстроя, собираемость платежей за услуги ЖКХ среди населения снизилась на 30%, а среди предприятий — на 50%.
На фоне пандемии коронавируса правительство ввело ограничения на штрафные санкции, пишет Lenta.ru. Коммунальщикам было запрещено приостанавливать оказания коммунальных услуг при их неполной оплате.
Петиция
Ранее в сети появилась петиция с требованием оплаты услуг ЖКХ за счет государства.
Огромные запасы нефти, газа, других полезных ископаемых и даже воды «позволяют государству полностью покрыть траты на ЖКХ», считает автор электронного документа. При этом население РФ «очень маленькое для такой огромной страны».
«Всего 144 миллиона на эти несметные богатства, — это не Китай с миллиардами граждан. Поэтому каждый гражданин РФ, если бы богатства страны распределялись между всеми гражданами, был бы долларовым миллионером», — сказано в петиции.