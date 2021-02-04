Россиян снова начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ, при этом пени и штрафы будут начисляться с 1 января, пишут « Известия », ссылаясь на официальный ответ Минстроя.

Срок действия постановления правительства о приостановке начислений истек.

Этот мораторий стоило отменить еще раньше, когда начали снимать первые ограничения, уверены эксперты. Они отметили, что многие расслабились и долги начали стремительно расти.

Согласно данным Минстроя, собираемость платежей за услуги ЖКХ среди населения снизилась на 30%, а среди предприятий — на 50%.

На фоне пандемии коронавируса правительство ввело ограничения на штрафные санкции, пишет Lenta.ru. Коммунальщикам было запрещено приостанавливать оказания коммунальных услуг при их неполной оплате.

Петиция

Ранее в сети появилась петиция с требованием оплаты услуг ЖКХ за счет государства.

Огромные запасы нефти, газа, других полезных ископаемых и даже воды «позволяют государству полностью покрыть траты на ЖКХ», считает автор электронного документа. При этом население РФ «очень маленькое для такой огромной страны».