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Собственников жилья могут лишить права выбирать управляющие компании

Собственники жилья могут лишиться права выбирать управляющую компанию (УК) для многоквартирного дома.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Эти полномочия могут передать региональным операторам по управлению жильем, пишут «Известия». Сейчас собственники недвижимости могут сами выбирать УК.

Нововведение связано с проектом Минстроя по стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.

Он подразумевает создание региональных операторов по управлению жильем, которые будут отбирать УК в результате открытого конкурса. Операторы будут гарантировать возмещение ущерба, в случае если авария произойдет из-за нарушений.

Деньги для покрытия ущерба, вероятно, станут собирать с граждан, полагают эксперты, пишет bfm.ru.

Фактически создание региональных операторов означает возврат к государственному управлению частным жилищным фондом, говорится в отзыве на стратегию, который подготовила комиссия в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое.

Ранее квартплату для россиян призвала повысить глава Гильдии управляющих компаний.

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