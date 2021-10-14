Собственников жилья могут лишить права выбирать управляющие компании

Эти полномочия могут передать региональным операторам по управлению жильем, пишут «Известия». Сейчас собственники недвижимости могут сами выбирать УК.
Нововведение связано с проектом Минстроя по стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.
Он подразумевает создание региональных операторов по управлению жильем, которые будут отбирать УК в результате открытого конкурса. Операторы будут гарантировать возмещение ущерба, в случае если авария произойдет из-за нарушений.
Деньги для покрытия ущерба, вероятно, станут собирать с граждан, полагают эксперты, пишет bfm.ru.
Фактически создание региональных операторов означает возврат к государственному управлению частным жилищным фондом, говорится в отзыве на стратегию, который подготовила комиссия в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое.
Ранее квартплату для россиян призвала повысить глава Гильдии управляющих компаний.