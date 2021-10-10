Квартплату для россиян призвала повысить глава Гильдии управляющих компаний

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила, что для собственников жилья в России необходимо повышать тарифы, сообщает « Комсомольская правда ».

Москвина указала, что, в частности, нужно повысить взносы за капремонт из-за увеличения стоимости стройматериалов.

«Капитальные ремонты встали по всей стране — из-за того, что строительные материалы поднялись в цене в три, в четыре и даже в шесть раз. А повышать расценки разрешили только на 25%. Да и то — это предельная величина, а конкретно уже будут в каждом регионе устанавливать, насколько им повышать — могут на 10%, на 20%, но не более 25%", — возмутилась глава гильдии.

Она подчеркнула, что сейчас во время капремонта не обойтись без финансовой помощи жильцов.

Москвина акцентировала, что «халява ЖКХ давно закончилась», поэтому собственник несет в первую очередь финансовую ответственность.

«Когда мы начинали капитальные ремонты, мы совершенно точно понимали, что они будут из нашего кармана. И либо мы делаем очень плохие капремонты или вообще их не делаем, либо мы все-таки спасаем жилищный фонд, но тогда без вливания денег ничего не получится», — пояснила главная управляющая, говоря об увеличении вливаний со стороны жильцов.

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