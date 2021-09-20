20 сентября 6°C
﻿
Потребитель

В первый месяц после выборов тепловая энергия в Барнауле подорожает на 12%

С 1 октября жители Барнаула и Рубцовска будут платить за тепловую энергию по новым, более высоким, ценам. Это предусмотрено решениями управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов от 1 сентября. Документы опубликованы, но до настоящего времени ни регулятор, ни власти этих двух городов не объяснили сотням тысяч потребителей, по каким ценам надо будет оплачивать отопление и горячую воду.

Недоумение.
Недоумение.
Pixabay.com

Что случилось с ценами на тепло в 2021-м

Тарифы в России меняют, как правило, с 1 июля, чаще всего повышают. Но в Барнауле 1 июля произошло аномальное явление: отопление для абонентов «Барнаульской генерации» подешевело. На 109 рублей.

Притом, что ранее власти сообщали: цены на тепловую энергию будут повышаться ежегодно на 100 рублей (плюс-минус), а за это энергетики вложат большие деньги в теплосетевое хозяйство.

Но платить по пониженным тарифам барнаульцам придется недолго. Официально отопительный сезон стартует 21 сентября, а уже с 1 октября гигакалория подорожает. Это следует из решения управления по тарифам № 83 от 1 сентября.

Сколько будут платить барнаульцы

Тут важно не запутаться. Согласно решению управления по тарифам № 83, с 1 октября предельная цена для «Барнаульской генерации» на тепловую энергию возрастет с 1882,47 рублей до 2113,93 рубля — то есть на 231,46 рублей, или на 12,3%.

Предельная цена — это «потолок». Теплоснабжающая организация может установить более низкую цену. По словам председателя ТСЖ «Красноармейский, 53» Константина Емешина, цена гигакалории с 1 октября составит 2105 рублей. То есть увеличится на 11,8%.

Объявление в подъезде дома по пр. Красноармейский, 53.
Объявление в подъезде дома по пр. Красноармейский, 53.
Altapress.ru

Емешин объяснил, что информацию о цене «гиги» получил у представителя СГК (в состав которой входит «Барнаульская генерация»). Более точные сведения в «Сибирской генерирующей компании» пообещали предоставить позже.

С чем связано повышение

Причины повышения за почти три недели с даты принятия документа никто из властей не прокомментировал. Известно, что в конце 2020 года «Барнаульская генерация» доказала в суде, что управление по тарифам неправильно рассчитало цену на 2020 год.

На этом основании ведомства в январе 2021 года повысило «предельник» за все тот же 2020 год — то есть задним числом. Но в СГК тогда заверили, что дополнительные счета жителям Барнаула за тепло и горячее водоснабжение в 2021 году выставлять не будут. Но связано ли нынешнее повышение с тем судебным решением, мы пока не знаем.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Что произошло в Рубцовске

В Рубцовске предельная цена тепловой энергии для абонентов «Рубцовского теплоэнергетического комплекса» пересмотрена решением управления края по госрегулированию цен и тарифов № 84 от 1 сентября.

Ранее было установлено: с 1 июля по 31 декабря «предельник» составит 2229,56 рублей за гигу. Но документ, который ввел эти параметры, утратил силу. И с 1 октября действует новая предельная цена: 2425,76 рублей за гигу (для абонентов, получающих тепло от «Южной тепловой станции»).

Информацию о том, сколько будут платить рубцовчане по факту цена, мы сообщим позже.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость