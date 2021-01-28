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В Барнауле увеличили цены на тепло за 2020 год. Предъявят ли доплату задним числом?

25 января управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов своим решением увеличило предельную цену на тепло в Барнауле на 2020 год — то есть, по сути, задним числом. С чем связано решение и не придется ли барнаульцам доплачивать за прошедший год? В этом разбирался altapress.ru

Деньги и отопление.
Деньги и отопление.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA
1 Насколько повысили цены на тепловую энергию за 2020 год?

Управление по тарифам утверждает два показателя: индикативную предельную цену (к этому уровню цена тепловой энергии в Барнауле плавно, по графику, приблизится к 2028 году) и предельную цену — «потолок» стоимости гигакалории, который не может быть превышен в конкретном году. В данном случае — в 2020-м.

Решением от 25 января 2021 года управление по тарифам увеличило и ту, и другую цены на 2020 год. Индикативную предельную — с 2 833,37 до 2872,58 рублей за гигакалорию. Предельную — с 1 991,52 до 2019,14 рублей за гигу.

Решение управления за № 6 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Управление по тарифам.
Управление по тарифам.
Altapress.ru
2 С чем связано решение и повышении цен?

Управлению по тарифам пришлось пересмотреть ранее принятые на 2020 год решения, так как оно проиграло суд с единой теплоснабжающей организацией Барнаула — компанией «Барнаульская генерация» (входит в СГК).

Энергетики считали, что тарифное ведомство неправильно рассчитало цены. При расчете цены оно взяло среднюю зарплату в отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по краю. Надо было взять зарплату в этой же отрасли по Барнаулу.

Алтайский краевой и пятый апелляционный суды поддержали позицию энергетиков. От ведомства потребовали пересчитать цены на 2020 год.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru
3 Будут ли требовать от барнаульских потребителей тепла и горячей воды доплатить?

Перерасчет и доначисление жителям города за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения за прошедший год делать не будут, объяснили в пресс-службе СГК.

«Требование о пересмотре индикативной цены — скорее формальная процедура, призванная снять спорные вопросы в толковании методики расчета предельной цены в ценовой зоне теплоснабжения» — прокомментировал официальный телеграм-канал СГК в Барнауле.

Факт

Предельный уровень цены на тепловую энергию для акционерного общества «Барнаульская генерация» утвержден на 2020 год в размере 70,29% от индикативной предельной.

Источник: решение пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

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