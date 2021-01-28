В Барнауле увеличили цены на тепло за 2020 год. Предъявят ли доплату задним числом?

1 Насколько повысили цены на тепловую энергию за 2020 год?

Управление по тарифам утверждает два показателя: индикативную предельную цену (к этому уровню цена тепловой энергии в Барнауле плавно, по графику, приблизится к 2028 году) и предельную цену — «потолок» стоимости гигакалории, который не может быть превышен в конкретном году. В данном случае — в 2020-м.

Решением от 25 января 2021 года управление по тарифам увеличило и ту, и другую цены на 2020 год. Индикативную предельную — с 2 833,37 до 2872,58 рублей за гигакалорию. Предельную — с 1 991,52 до 2019,14 рублей за гигу.

Решение управления за № 6 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.