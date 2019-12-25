Стало известно, сколько будет стоить тепловая энергия в Барнауле

Управление края по тарифам утвердило предельные цены на тепловую энергию для потребителей Барнаула на 2020 год. Решение ведомства за № 576 и комментарии его специалистов на сайте развеяли опасения представителей барнаульских ТСЖ, что отопление подорожает на 33% и с 1 января.

В первом полугодии 2020 года потребители «Барнаульской генерации» (это около 99% жителей города) будут платить за отопление по тарифу второго полугодия 2019 года.

Отопление подорожает с 1 июля не более чем на 4,92%. Управление по тарифам установило «потолок»: 1991,52 рубля. Применять в расчетах более высокую цену энергетики не могут.

Сколько стоит отопление в Барнауле

(«Барнаульская генерация», в гигакалориях)

Тариф в 2019 году ( второе полугодие): 1897,98 рублей.

второе полугодие): 1897,98 рублей. Цена в 2020 году ( первое полугодие): 1897,98 рублей.

первое полугодие): 1897,98 рублей. Предельная цена на 2020 год: 1991,52 рубля.

Насколько больше будем платить?

«Трешка», за отопление которой в ноябре 2019 года было заплачено 2381 рублей, в ноябре 2020 года заплатит на 117 рублей больше (если, конечно, на отопление понадобится столько же гигакалорий).

Такой график повышения цены (в первом полугодии без изменений, во втором увеличение) утвержден соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, заключенным едиными теплоснабжающими организациям Барнаула с администрацией города.

Управление по тарифам также приводит предельные цены для других поставщиков тепла, у которых сегодня немного потребителей. С ними можно познакомиться на сайте ведомства.