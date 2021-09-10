На Алтае после завершения строительного сезона проверят завышение цен на стройматериалы

В Алтайском крае проверят рынки основных и вспомогательных стройматериалов после жалоб на выросшие цены, сообщает региональная ФАС.

Цены проверят на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.

«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов», — пояснили в ведомстве.

В ФАС отметили, что на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках.

«Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», — подчеркнули антимонопольщики.

Ранее altapress.ru рассказал, что из-за резкого роста цен на стройматериалы в Алтайском крае пересчитают сметы на госконтракты.