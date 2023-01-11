Собственное производство дисплеев планирует запустить Apple

Американская технологическая корпорация Apple с 2024 года хочет начать использовать на мобильных устройствах экраны собственного производства, сообщает Bloomberg.

К такому решению компания пришла для того, чтобы снизить зависимость от таких партнеров, как Samsung и LG.

Начать работу американский производитель планирует с дисплея Apple Watch.

Позднее линейка для самостоятельно производимых дисплеев будет расширена, что в свою очередь касается и смартфонов iPhone.

«Изменения являются частью масштабных усилий по замене расходных материалов Apple отечественными деталями, что даст компании больше контроля над дизайном и возможностями своих продуктов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что производитель уже отказался от чипов Intel Corp. в своих компьютерах Mac в пользу собственных разработок.

К такому же нововведению планируется придти и с ключевыми беспроводными компонентами в своих iPhone.

Ранее стало известно, что самый доступный iPhone рекордно подешевел.