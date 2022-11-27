Самый доступный iPhone рекордно подешевел

По информации каталога медиа, на российском рынке iPhone 14 стал доступен за 60 тыс. рублей.
Еще в начале продаж телефон с накопителем памяти на 128 гигабайт оценивался в 85 тыс. рублей. Сейчас стоимость девайса снизилась более чем на 20 тыс. рублей.
Как отмечают авторы, новинка порадует любителей классической «челки» и компактных размеров. Смартфон получил яркий 6,1-дюймовый дисплей, улучшенный чип Apple A15 Bionic и две диагонально расположенные камеры.
Аккумулятор в телефоне с емкостью 3279 миллиампер-часов. Также iPhone 14 имеет поддержку записи 4К-видео, функцию обнаружения ДТП и спутниковой связи.
Ранее стало известно, что Apple выпустит самый дорогой в истории iPhone в титановом корпусе.