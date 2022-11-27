Самый доступный iPhone рекордно подешевел

В России цена на стартовый смартфон серии iPhone 14 заметно снизилась, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По информации каталога медиа, на российском рынке iPhone 14 стал доступен за 60 тыс. рублей.

Еще в начале продаж телефон с накопителем памяти на 128 гигабайт оценивался в 85 тыс. рублей. Сейчас стоимость девайса снизилась более чем на 20 тыс. рублей.

Как отмечают авторы, новинка порадует любителей классической «челки» и компактных размеров. Смартфон получил яркий 6,1-дюймовый дисплей, улучшенный чип Apple A15 Bionic и две диагонально расположенные камеры.

Аккумулятор в телефоне с емкостью 3279 миллиампер-часов. Также iPhone 14 имеет поддержку записи 4К-видео, функцию обнаружения ДТП и спутниковой связи.

Ранее стало известно, что Apple выпустит самый дорогой в истории iPhone в титановом корпусе.