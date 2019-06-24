«Сомелье» Роспотребнадзора заявили об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за ввозом вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию, сообщает « Интерфакс ».

В ведомстве отметили, что регулярный контроль грузинского алкоголя «в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции».

Нарушения выявлены в продукции следующих предприятий: АО «Багратиони — 1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и ООО «Батоно».

По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза — до 203 тыс. литров в 2018 году.

Несоответствующие требованиям партии алкогольной продукции не были допущены к ввозу на территорию России, пишет bfm.ru.

В 2017 году ведомственные лаборатории ввели высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют выявить нарушение технологий производства продукции.

Ранее сообщалось о том, что Никита Михалков запускает сеть ресторанов с продукцией из его итальянской винодельни.