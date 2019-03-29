Сотовые операторы разъяснили, что за иностранные мошенники атаковали телефоны жителей Алтая и Новосибирска

Wangiri — это слово на латинице является «калькой» с японского и переводится как «один звонок». Так называют вид телефонного мошенничества, появившийся в начале 2010-х годов. Именно ему подверглись жители Алтайского края 26 марта — им в течение суток много раз звонили с зарубежных телефонных номеров.

Как действуют мошенники Wangiri

В пресс-службах мобильных операторов «Билайн» и «МегаФон» рассказали, как действуют злоумышленники.

Мошенники делают очень короткие звонки с большого пула международных номеров. Ответить на такой звонок абонент не успевает физически. Ожидается, что когда он увидит незнакомый номер, то перезвонит на него и заплатит высокую цену.

Мало того, что этот вызов будет международным и уже поэтому дорогим, ведь номера зарегистрированы в Йемене, ОАЭ, Нигерии или какой-то другой экзотической стране. Скорее всего, телефон будет относиться к так называемым Premium Rate номерам — к ним привязаны «платные информационные услуги».

Это все равно, что отправить SMS на короткий номер и «купить» некий контент — такая схема мошенничества была популярна несколько лет назад и знакома многим абонентам. Перезванивая на номер Wangiri, человек якобы получает платную услугу при международном вызове — за это с него и снимают деньги.

Особенность такого вида мошенничества заключается в том, что с точки зрения законодательства оно преступлением не является. Ведь абонент сам добровольно перезванивает на номер. Такую схему «отъема денег» изобрели в Японии.

Мошенники с йеменских номеров атаковали жителей Алтайского края. Евгений Косса

Деньги за входящие не списывают

Алтайские абоненты утверждали, что с них снимают деньги, когда они отвечают на подобные звонки. Операторы заверяют, что это невозможно, ведь все входящие вызовы при нахождении в домашнем регионе бесплатные.

Пресс-служба «Билайн»:

Утверждение о том, что за входящий звонок списываются деньги, абсолютно не соответствует истине. Дело в том, что входящий звонок очень короткий, и абонент может даже не заметить, что вместо ответа на входящий, он на самом деле перезванивает по высветившемуся на экране смартфона номеру. Если абонент считает, что с него списали деньги за входящий, то он может самостоятельно убедиться в том, что это не так, в своем Личном кабинете.

Телефон. iPhone. СС0

Как не стать жертвой мошенников

В пресс-службе «МегаФона» рассказали, что есть два правила, которым нужно следовать, если вы заметили не отвеченные вызовы с незнакомых номеров. обращать внимание на префикс номера,

не перезванивать на те номера , в происхождении которых вы не уверены , тем более если они международные.

Как операторы борются с Wangiri

В пресс-службе «Билайна» рассказали, что оператор внедрил системы контроля и обнаружения таких атак и защиты абонентов, они успешно работают.

Пресс-служба «Билайн»:

В этой конкретной ситуации мы зафиксировали начало такой атаки с Йеменских номеров и заблокировали звонки с емкости (9677052xxxxx).

Когда еще атаковали Wangiri

Массовая атака Wangiri в России случилась в 2017 году. Тогда аналитическое агентство Telecom Daily назвало такие звонки спамом и, опросив 3 тыс. человек, выяснило, что с ним уже столкнулись 65% россиян. При этом Telecom Daily отмечает, что активность спамеров в таком виде рекламы в первой половине 2017 года выросла на 50%.

А 27 марта этого года после атаки на Алтайский край, мошенники переключились на Новосибирск.