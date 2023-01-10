10 января
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Потребитель

Сотрудники Сбера в 2022 году спасли от мошенников более 18 млн рублей сбережений сибиряков

Сотрудники подразделения безопасности Сибирского Сбербанка по итогам 2022 года спасли от посягательств мошенников более 18 млн рублей сбережений клиентов.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото предоставлено Сбербанком.

Речь идет о случаях предотвращенного мошенничества с использованием методов социальной инженерии, когда под различными предлогами клиентам внушают необходимость перевести крупные суммы на счета злоумышленников.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— В ситуациях, когда мошенники вводят в заблуждение клиентов, и они готовы перевести им все свои сбережения или даже оформить кредиты, на помощь приходят наши сотрудники в сети отделений, за что им огромное спасибо. Часто простое человеческое участие и обыкновенные наводящие вопросы о том, для какой цели может понадобиться такая большая сумма, помогают клиентам по-другому взглянуть на ситуацию. На всякий случай еще раз напоминаем: пожалуйста, никому и никогда не сообщайте свои пароли и коды, а в случае любых подозрений на сомнительные операции по вашей карте незамедлительно обращайтесь в любое отделение банка или по короткому номеру 900.

В октябре Сбербанк запустил первую в России библиотеку знаний по кибербазопасности: «Кибрарий» рассказывает, как безопасно пользоваться банковскими картами и интернетом, создавать надёжные пароли, защищать телефоны и компьютеры от взлома, беречь персональные данные. На портале также изложена вся подробная информация о том, что делать, если клиент банка уже отправил преступникам свои конфиденциальные данные либо когда деньги с карты уже похищены. Детально разобраны фишинг, телефонное мошенничество и другие методы социальной инженерии.

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