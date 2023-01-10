Сотрудники Сбера в 2022 году спасли от мошенников более 18 млн рублей сбережений сибиряков

Речь идет о случаях предотвращенного мошенничества с использованием методов социальной инженерии, когда под различными предлогами клиентам внушают необходимость перевести крупные суммы на счета злоумышленников.

— В ситуациях, когда мошенники вводят в заблуждение клиентов, и они готовы перевести им все свои сбережения или даже оформить кредиты, на помощь приходят наши сотрудники в сети отделений, за что им огромное спасибо. Часто простое человеческое участие и обыкновенные наводящие вопросы о том, для какой цели может понадобиться такая большая сумма, помогают клиентам по-другому взглянуть на ситуацию. На всякий случай еще раз напоминаем: пожалуйста, никому и никогда не сообщайте свои пароли и коды, а в случае любых подозрений на сомнительные операции по вашей карте незамедлительно обращайтесь в любое отделение банка или по короткому номеру 900.