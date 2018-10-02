Введение «энергопайка» для населения вновь обсуждает российское правительство

Забытую идею введения социальной нормы потребления электроэнергии домохозяйствами с резким повышением тарифов за «сверхнормативку» вновь обсуждают в правительстве России. «Коммерсантъ» утверждает , что схему одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, и ведомства должны внести проекты документов уже в январе 2019 года.

Идею введения некоего лимита потребления для населения, при превышении которого потребитель платит за свет по более высоким тарифам, обсуждают в России более 10 лет, но каждый раз перед выборами обсуждение сходит на нет.

В 2013—2014 года ушли дальше всего: в некоторых регионах ввели соцнорму потребления, чтобы в пилотном режиме понять, как ее воспримут граждане. Она составляла 50−190 кВт-часов в месяц на человека. И с июля 2014 года норма должна была заработать по всей стране.

Сейчас вариант соцнормы будет, видимо, мягче, чем схема, которую вводили в 2013—2014 годах. Но при этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот для селян и квартир с электроплитами.

Соцнорма фиксируется на 300 кВт-часов в месяц и оплачивается по базовому тарифу, потребление свыше 300 кВт-часов— по повышенному, свыше 500 кВт-часов — по «экономически обоснованному», но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения». При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт-часов в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагает эксперт издания.

Согласно протоколу, для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии. Но при этом может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т. п. Отдельно описано «поэтапное доведение понижающего коэффициента» от 0,7 до 1. Речь идет о постепенной отмене льготных тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании правительства 19 сентября в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономики РФ по введению соцнормы, следует из протокола мероприятия. Министерствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.