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Спасатели предложили увеличить территории пляжей

МЧС России предложило властям регионов увеличить территории пляжей и зон купания для соблюдения социальной дистанции отдыхающими в 1,5−2 метра, сообщает ТАСС.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

Из-за ограничения выезда россиян за рубеж число желающих отдохнуть на пляжах в регионах резко вырастет, прогнозируют спасатели.

При этом вместимость зон отдыха из-за обязательных противокарантинных мер уменьшится приблизительно в два раза, считают в ведомстве.

Также МЧС предложило властям российских регионов оборудовать на пляжах дополнительные спасательные посты, пишет bfm.ru.

Вероятно, пляжи могут официально открыться с 1 июля при условии спада пандемии. В Алтайском крае работа пляжей пока запрещена, и если такой запрет продлится еще месяц, то открывать пляж на август будет совершенно бессмысленно.

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