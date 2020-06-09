Спасатели предложили увеличить территории пляжей

Из-за ограничения выезда россиян за рубеж число желающих отдохнуть на пляжах в регионах резко вырастет, прогнозируют спасатели.
При этом вместимость зон отдыха из-за обязательных противокарантинных мер уменьшится приблизительно в два раза, считают в ведомстве.
Также МЧС предложило властям российских регионов оборудовать на пляжах дополнительные спасательные посты, пишет bfm.ru.
Вероятно, пляжи могут официально открыться с 1 июля при условии спада пандемии. В Алтайском крае работа пляжей пока запрещена, и если такой запрет продлится еще месяц, то открывать пляж на август будет совершенно бессмысленно.