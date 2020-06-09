Спасатели предложили увеличить территории пляжей

МЧС России предложило властям регионов увеличить территории пляжей и зон купания для соблюдения социальной дистанции отдыхающими в 1,5−2 метра, сообщает ТАСС .

Из-за ограничения выезда россиян за рубеж число желающих отдохнуть на пляжах в регионах резко вырастет, прогнозируют спасатели.

При этом вместимость зон отдыха из-за обязательных противокарантинных мер уменьшится приблизительно в два раза, считают в ведомстве.

Также МЧС предложило властям российских регионов оборудовать на пляжах дополнительные спасательные посты, пишет bfm.ru.

Вероятно, пляжи могут официально открыться с 1 июля при условии спада пандемии. В Алтайском крае работа пляжей пока запрещена, и если такой запрет продлится еще месяц, то открывать пляж на август будет совершенно бессмысленно.