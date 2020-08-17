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Спасибо Мишустину. Глава правительства простимулировал полеты в Белокуриху

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутренних авиарейсов за счет федерального бюджета. Из Алтайского края в список попал город-курорт Белокуриха. Убыточные по своим затратам авиарейсы из Новосибирска и Горно-Алтайска до здравницы будут профинансированы из федеральной казны.

Самолет авиакомпании "СиЛА".
Самолет авиакомпании "СиЛА".
mintrans22.ru

В общей сложности на субсидирование внутренних авиарейсов выделено 3 млрд рублей. Как сообщает сайт правительства, это позволит удержать стоимость билетов на приемлемом уровне. Объем пассажиропотока на субсидируемых рейсах может увеличиться на 450 тыс. человек.

Напомним, в начале июля Белокуриха после длительного перерыва приняла самолет авиакомпании «СИЛА», выполнивший межрегиональный авиарейс из Горно-Алтайска. Стоимость билета составила 1500 рублей.

10 августа после почти 40-етнего перерыва был выполнен рейс в Белокуриху из Барнаула. Его осуществила также компания «СИЛА» на самолете Ан-28. Стоимость билета составила те же 1500 рублей.

Ранее в правительстве края сообщали, что на данный момент за счет краевого бюджета субсидируются пять авиарейсов: Барнаул — Казань, Барнаул — Красноярск, Барнаул — Томск, Барнаул — Новосибирск и Барнаул — Омск. Общая сумма софинансирования составляет 57, 4 млн рублей.

В Белокурихе нет аэропорта в привычном для пассажиров понимании. Самолеты приземляются в 5 км от города на специально оборудованный в поле аэродром.

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